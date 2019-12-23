Aykut Kocaman: "Acil puan almaya ihtiyacımız olan bir maçtı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Aykut Kocaman: 'Acil puan almaya ihtiyacımız olan bir maçtı' - Son Dakika Spor

Aykut Kocaman: "Acil puan almaya ihtiyacımız olan bir maçtı"

6 saat önce

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor maçının acil puan almaya ihtiyaçları olan bir maç olduğunu, ancak başaramadıklarını söyledi.

Aykut Kocaman:

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor maçının acil puan almaya ihtiyaçları olan bir maç olduğunu, ancak başaramadıklarını söyledi.


Süper Lig'in 16. hafta maçında evinde Trabzonspor'a mağlup olan Konyaspor'un Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonu açıklamalarda bulundu. Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerinin aşikar olduğunu kaydeden Kocaman, "Maç öncesi duruma şöyle bir bakıldığı zaman son iki hafta toparlanma emareleri gözüküyordu takımda. Gaziantep maçında özellikle son derece kuvvetli bir oyun, çok kaçan fırsatlar, galibiyete çok yakındık. Ancak başaramadık. Başakşehir deplasmanında dirençli oyun, bu maç öncesi iki takım arasındaki durumdan kaynaklanan beklentiler, her şeyi yan yana getirdiğimiz zaman maç biraz ortada gözüküyordu. İhtiyaçlar, davranışları belirliyor. Acil puan almaya ihtiyacımız olan bir maçtı. Aynı şekilde Trabzonspor da tabii doğal olarak yukarıdan kopmamak, iddiasını sürdürmek için bunu istiyordu. Ancak takımda toparlanma eğiliminin yüksek olması umut vericiydi. İlk yarı biraz daha Trabzonspor'un kontrolü altında geçti. Saha yerleşimi daha iyiydi, topu çok kolay çevirdiler. Bizim savunma arkamıza geçmeye çalıştılar. Aslında pozisyon olarak bakıldığı zaman çok fırsat vermedik. Ancak etkili ataklar üretebilmemiz konusunda olumlu bir şeyler söylenemez. Genel olarak oyunda tutunma arzusu, bir şeyler yapma arzusu yüksekti ilk yarıda. Yalnız bunu tabii kaliteye, üretime dökebildiğimiz söylenemez. Bunun yanı sıra Trabzonspor 34-35. dakikalarda artık klasikleşmiş halleriyle, Sörloth'un olağanüstü vuruşuyla öne geçti. İkinci yarı oyunu tamamen rakip sahaya ittik. Hem oyunun kontrolü elimizdeydi hem çok baskı yaptık. 10 kişi kalana kadarki süreç hemen hemen böyle sürdü. 10 kişi kaldıktan sonra hakikaten takımdaki hangi oyuncu vuruş bakımından en yüksek kaliteye sahiptir dense, 2 senedir çok oynamamasına rağmen Hurtado denir. Hurtado'nun ayağına neredeyse dürtme gerektirecek bir pozisyon geldi, onu da yapamadık. 10 kişi kaldıktan sonra da oyunu çevirmek için çok istedi oyuncular ama tabii bu kadar puan ihtiyacının yüksek olduğu dönemde bunlardan bahsetmenin bir anlamı yok. Son derece kuvvetli bir şekilde oynamak için çaba gösterdiler. Dolayısıyla oyuncular için söyleyeceğim bir şey yok. İstemediğimiz bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Aykut Kocaman, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:37 Kaynak: İHA
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