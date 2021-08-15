Başakşehir-Alanyaspor maçının ardından - Çağdaş Atan - Son Dakika

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, fizik gücü olarak tam hazır olmadıklarını ancak buna rağmen galibiyete uzandıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, "Konyaspor ile oynadığımız hazırlık maçında çok iyi bir görüntü vermemiştik ama takımım bu maçın ilk yarısı gerçekten kampta gördüğümüz, çalıştığımız ve her parçayı doğru oynayan görüntüsünü verdi. İkinci yarıdaki oyunda düşüş yaşadık. Fizik kalitemiz tam hazır değildi, geç gelenler oldu, Kovid-19 sorunu yaşayan oyuncularımız oldu. Fizik olarak yüzde yüz değildik. İkinci yarı beklemeyi tercih ettik. Alanyaspor olarak maçları böyle bitiremeyiz. Ama ilk yarıdaki oyunu 70-80 dakikaya yayabilirsek, bu sene rekabetçi ve marka değeri yüksek bir Alanyaspor izleteceğimizi düşünüyorum. İlk yarıdaki oyun ve reaksiyon için oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Atan, "Bu sezon Avrupa kupaları hedefiniz var mı?" sorusuna ise, "Daha hedef konuşmadık. Bu kadar değişimin üstüne hedef koymak hayalcilik olur. Şu an zirveyi zorlayacağız falan demek hayal olur. Beklentileri yükseltiriz, bunu yapmaya ihtiyacımız yok ve lehimize olan durum değil. Amacımız yeni gelen oyunculardan sonra özellikle milli aradan sonra daha bir takım olup, fiziksel olarak yüzde yüze yaklaşıp güçlü oyunu gördükten sonra hedef koyabiliriz. Şu an hedef koyacak durum yok." yanıtını verdi.