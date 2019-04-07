Aykut Kocaman: "Başakşehir Çok Önemli Bir Avantaja Sahip"

- Aykut Kocaman: "Başakşehir çok önemli bir avantaja sahip"İSTANBUL - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Başakşehir ciddi bir sarsıntıya uğramazsa çok önemli bir avantaja sahip gözüküyor" diye konuştu.

- Aykut Kocaman: "Başakşehir çok önemli bir avantaja sahip"



İSTANBUL - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Başakşehir ciddi bir sarsıntıya uğramazsa çok önemli bir avantaja sahip gözüküyor" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, son haftalarda uyumlu olmadıklarını söyleyerek, "Özellikle oyunun akışı sırasındaki oyunu sonlandırma becerimiz Fenerbahçe maçından beri uyumsuz. Bu da ciddi bir özgüven kayması yapıyor. Oyunun ofansif tarafında sonlandırma konusunda problemler yaşamaya başladık. Aranın iyi olacağını düşünüyorduk ama ara bizim için iyi şekilde geçmedi sakatlıklarımız fazlaydı. Buraya gelirken maç öncesi bakıldığı zaman Galatasaray'ın galip gelmesiyle beraber Başakşehir dünkü maçın etkisiyle enerji yüklenmesi olacaktı. Oyunun genel gidişatına bakıldığı andan itibaren Başakşehir'i tebrik ederim. Oyunun genel hakimi kazanmaya yakın tarafı Başakşehir'di. Son zamanlardaki yükselen grafiklerine uygun bir şekilde bize yaşam şansı vermeden kendi oyunlarını dikte etmeyi başardılar. Ligin bundan önceki 15 maçını gol yemeden bir takım için öne geçtikten sonra biraz daha kontrollü, rakibi kaleden uzakta tutma şeklinde oynadılar. 1-0 dan sonraki bölümde aktiviteler yapabilseydik burada biraz daha oyun içinde kalma şansımız olabilirdi. Oyun tutarlarımızı, topu aldığımız anda kullanma konusundaki beceri eksikliğimiz ortadan kalktı. Güvenli oyunumuzu daha başarılı gelecek aksiyonlardan uzak kaldık. En büyük problem buydu. İlk yarıyı berabere bitirmeyi bir şekilde başardık. İkinci yarı en kırıcı sıkıntıların olabileceği periyot. Hemen başında kendi organizasyonlarıyla gelen gol ve o andan itibaren işi zorlaştırdı. Jahovicle çok net, Filipovicle çok net fırsattan yararlanamadık. 2. golden sonra top bizim kontrolümüzde ama oyun Başakşehir'in kontrolünde geçti" dedi.

"Fenerbahçe-Galatasaray maçları şölendir"

Derbi ile alakalı yorum yapmak istemediğini aktaran Kocaman, "Sağlıklı yorum yapmayabilirim. Futbol için uzun bir süre var. Fenerbahçe-Galatasaray maçları şölendir. Şu an ciddi bir fikstür bir sıkıntısı olmasına rağmen oyun kalitesi, özgüveni kazanmış, saha içinde çok rahat hareket edebilen, doğru oyun karakteriyle ofansif aynı zamanda defansif bir şekilde 16. maçı gol yemeden bitirdi Başakşehir. Başakşehir ciddi bir sarsıntıya uğramazsa çok önemli bir avantaja sahip gözüküyor" diye belirtti.

"Abdullah avcı son derece iyi gidiyor"

Abdullah Avcı'nın son derece iyi gittiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Doğrular konusunda gerçekçiliği ve tavrı kendi adına sevindirici bir durum. Başakşehir özellikle geçen sezon oynadığımız maçtan sonra genel oyun tarzını birkaç maç daha devam etti, ama sonra değiştirdi. Bütün takımlar onlara karşı bunu yapmaya başladı. Tutucu bir şekilde oyun oynamaya çalışmak şampiyonluğa giden yolda zaman zaman biraz sıkıntılı duruma da dönebiliyordu. Şu anda nispeten karma oyuna döndüler. Artık baskı geldiği andan itibaren direkt oynamaya başladılar. Değişimleri son derece sevindirici. Gelişen takımları ve antrenörleri anlatmak teşvik etmek bizim görevlerimizden bir tanesi. Marifetli insanları doğru yapan insanları tebrik etmekte fayda var. Başakşehir hala özünü kaybetmeden sahanın her yerini kullanan bir takım. Savunmadan asla ödün vermeden ataklarını yapmaya çalışan özellikle ikinci toplarda nefes aldırmayan bir takım. Son derece bunu iyi yapıyorlar. Bir takımın neye ihtiyacı varsa onu oynamalı. Şapşalca hücum futbolu, savunma futbolu gibi işlere gitmeden doğru oyun oynanmalı. Geçen seneki baskılı oyun Başakşehir yüzündendi. Bugün onların değişkenliği bizi de değiştirdi. Sürekli baskı yapma isteği arka alanda büyük alanlar oluşturmak demektir. Dolayısıyla bugünkü maçta iki değişken vardı. Bizim daha uyumsuzluğumuz ve Başakşehir'in geliştirdiği farklı oyun stili. Mert Günok 60-70 metre savunma arkasına pas atıyor" dedi.

"Sivasspor maçından sonra sürecimiz normalleşmeye gider"

Bugünkü maçın zor gözüktüğünü anlatan Kocaman, "Sivas maçı da benzer sıkıntılarda olur. Ancak bizim için çok büyük bir aksilik olmazsa Sivasspor maçından sonraki sürecimiz normalleşmeye gider. Çok güvendi taraftarlar bana. Bende bu güveni bildiğim için belki çalışmak istemediğim sezonda buna istinaden geldim. 7 haftalık periyot var. Mümkün olduğunca az yıpranarak sezonu bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki sezon daha ne yaptığını bilen bir takım olmak istiyoruz. Umarım 7 haftalık periyotu az hasar görerek atlatırız" ifadelerini kullandı.

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