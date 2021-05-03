Aykut Kocaman: "Bu oyunda rahatlık yok" - Son Dakika

Aykut Kocaman: "Bu oyunda rahatlık yok"

03.05.2021 19:17

- Aykut Kocaman: "Bu oyunda rahatlık yok" Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: "Takımda forvet sıkıntısı yok" Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ankaragücü galibiyeti bir rahatlama yaşamadıklarını belirterek, "Bu oyunda rahatlık yok.

- Aykut Kocaman: "Bu oyunda rahatlık yok"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman:

"Takımda forvet sıkıntısı yok"

İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ankaragücü galibiyeti bir rahatlama yaşamadıklarını belirterek, "Bu oyunda rahatlık yok. Matematiksel olarak garanti diyeceğimiz ana kadar rahatlık yok. Matematiksel olarak garantilesek birle önümüzdeki sezona taşımamız gereken özgüven artışı olmalı takımda" dedi.

Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Son haftalarda olduğu gibi bugün de üçüncü final maçımızı oynadık. Kendi bir altımızda bir üstümüzde ve etrafımızdaki takımlarla oynadık. Hepsi birbirinden zorluydu. Maç öncesi iki takımın da yüksek şiddete puana ihtiyacı vardı. Geçen haftanın benzer bir oyunu oldu. Geçen hafta rakım bu hafta da aşırı sıcak vardı. Sıcak hava maçın başlarken ritmini ciddi bir biçimde etkiledi. Hareket kabiliyetini zorlardı. Maç öncesinde tamamen yüksek enerjili bir takım bekliyorduk. Hızlı kaleye gidiyor. Hikmet Hoca ile bunu iyi başardılar. Ankaragücü adına bu silahı ellerinden almamız gerekiyordu. Maçın başında bizim çıkış anında kaptırdığımız toptan sonra golü yememiz tehlikeyi büyüttü. Hızlı oyuncularla kalemizi zorladılar. Maçın 20-25.dakikalarında oyunu biraz kontrol aldık. Çok girişimler oldu ama çok kuvvet girişimlerimiz olmadı. En önemli tarafı kontörlü ele geçirmekti. İkici yarı biraz daha oyunu rakip kaleye ittik. Oyun mesafesini açtık. Oyunun doğruları için ısrar etmemiz ve bizi oyuna ortak edecek gol aradık. Aleksic ile bunu yakaladık. Bundan sora Ankaragücü oyuna katılmaya çalıştı. Galibiyet kadar önemli olan bir an kendi oyuncularımızın son ana kadar ısrarla oyundan kopmamalarıydı. Zorlu olan maçı kazanarak bitirmek bizim için iyi oldu. Ankaragücü'ne de de başarılar diliyorum" dedi.

"Bizim görevimiz sadece sevinme değil"

Fernandes'in galibiyet golünde sevinç yerine kaleci Volkan Babacan'a rakip sahaya gitmesi ve Ankaragücü'nün hızlı oyuna başlamaması için yaptığı uyarı ve gördüğü sarı kartı anlatan Kocaman, "Antrenörün görevi oyunu yönetmek, oyunu, skoru tutmaktır. Bizim işimiz sevinçle ilgili değildi. Ben öyle düşünüyorum. Bu tip durumlarda şiddetle skora ihtiyacı olduğu anlarda bütün oyuncular sahayı terk ediyorlar, kalecilerin bunu engellemesi lazım. Tek görevi atılan gole sevinmek veya yenilen gole üzülmek değil bizim görevimiz. Golden sonra doğacak durumu anlamaya çalışarak çeşitli önlemler almaya çalıştık. Bu sevinmemek anlamına da gelmiyor. Bu işteki en büyük haz topun ağları girdiğini görmek, en mutsuz an da topun kalenizde görmektir" şeklinde konuştu.

"Bu oyunda rahatlık yok"

Alınan üç puanın bir rahatlama getirmediğini belirten Kocaman, "Bu oyunda rahatlık yok. Takımların birbirine yakın olduğu yerde rahatlık yok. Matematiksel olarak garanti diyeceğimiz ana kadar rahatlık yok. Matematiksel olarak garantilesek birle önümüzdeki sezona taşımamız gereken öz güven artışı olmalı takımda. Tamam, kazandık, garanti diyerek çekilme hali olmaması için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Takımda forvet sıkıntısı yok"

Kocaman bir basın mensubunu altyapıdan gelecek maçlar için forvet almayı düşünüp düşünmediği sorusuna ise, "Bireysel olarak çok konulara girmem. Ben takımda forvet eksiği olduğunu düşünmüyorum. Oyuna bakışımda, top bizdeyken herkesi forvet olarak görüyorum. Hepsini ofansif forvetler gibi görüyorum. Top rakipteyken hemen hemen hepsini de savunmacı olarak görüyorum" yanıtını verdi.

Aykut Kocaman: Bu oyunda rahatlık yok
Aykut Kocaman: Bu oyunda rahatlık yok
Aykut Kocaman: Bu oyunda rahatlık yok
Aykut Kocaman: Bu oyunda rahatlık yok

Aykut Kocaman, Başakşehir, Ankaragücü, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aykut Kocaman: 'Bu oyunda rahatlık yok' - Son Dakika Spor


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