Son Dakika Haberleri: Aykut Kocaman: Daha beterini de yaşadım
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Aykut Kocaman: Daha beterini de yaşadım

6 saat önce

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde: Hoş bir durum değil! Ama skorun yanı sıra, Beşiktaş'ın oyundan düştüğü anlarda topu öne götürdük ama ondan sonra skor yapmak için tedirgin halimiz daha da kötüydü.

Aykut Kocaman: Daha beterini de yaşadım, System.String[]

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:


Hoş bir durum değil! Ama skorun yanı sıra, Beşiktaş'ın oyundan düştüğü anlarda topu öne götürdük ama ondan sonra skor yapmak için tedirgin halimiz daha da kötüydü. Benim için bu en kötü şeydi. Erozyon mu demek lazım, bunun biraz daha sürdüğünü gösterdi. Maç iki takıma da gidebilirdi. Bir takımın galip geleceği bir maç gibi görünmüyordu. Farkı yaratan Beşiktaş'ın gol becerilerine sahip oyuncuları oldu. Biz de Beşiktaş'tan top kaptık ama golü atamadık. Bunun üzerine söyleyecek çok bir şey yok. Kalkınma planı her an var ama ne kadar uygulanabilir? Bu durumu hayatımda ilk defa yaşamıyorum, daha beterini de yaşadım. Krizlerde hocalar çözüm ürettikleri için buralarda bulunuyor, yoksa kimse kimseyi buralara getirmez. Ancak zaman alıyor.


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Aykut Kocaman, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:14 
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