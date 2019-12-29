Aykut Kocaman'dan ayrılık sinyali

Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, "Hem puan olarak hem de sahadaki duruş olarak büyük bir hayal kırıklığı var. Hem Konyaspor'u sevenler için, yönetenler için ve yönetenler arasında teknik anlamında kendimi de katıyorum, bir hesaplaşması olması lazım ve bunun sorumluluğu da bana ait. Lafı çevirip çevirmeye gerek yok. Bunun önceliği olarak Konyaspor ailesi olarak bir hesaplaşması lazım" dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktör Aykut Kocaman, maça yüksek puan ihtiyacıyla başladıklarını söyledi. Kocaman, "Oyunun bütününe bir şey söylemek gerekirse; tüm maç boyunca sahasında baskın oynamaya alışkın bir takımla oynadık. İç saha takımı gibi gözüken bir takımla oynadık ama yine de oyun içinde kaldık. Erken denilebilecek bir gol de bulmayı başardık ama buna rağmen oyundaki ritim Alanyaspor'un istediği tarafa doğru gitti. Bütünde olan zaaflarından yararlanma şansı bulamadık, maçı oraya götüremedik. Başlangıcı net bir ofsayt olan pozisyonla, son zamanlarda bu pozisyonlar için bir şey söyleniyor ama bununla ilgili bir değerlendirme yapmak lazım. Çok net bir ofsayt, Efecan pozisyonun içerisinde, Alper son anda dokunuyor. Değişen kuralları anlayarak değerlendirmeye çalışıyorum. Alper'in son anda dokunduğu top, ilk goldeki korner için söylüyorum bunu. Çok net bir şekilde Alper'i kornere atmaya zorlayan ofsayttaki bir oyuncudan dolayı oluyor. Oradan gelen gol. Duran toplar bizim için sıkıntılı gözüküyordu maç öncesinde. Ne yazık ki bana göre ofsayt pozisyonundan gelen golü yeyince maç ortaya geldi. İlk yarı iki takım da yüksek fizik gücüyle oynadı. Ciddi bir mesafe kaydetti her iki takım da. Bunun bizim için bir avantajı oldu ikinci yarıda. Bunun bizim için bir avantajı oldu ikinci yarıda. Alanyaspor çok daha fazla genişledi. Biz daha fazla geniş alan bulup çoğalmaya çalıştık. Alanyaspor'da kalemize gelmeye başladı. Maç böyle bitecek derken son saniyelerdeki yıkıcı pozisyon maçın öncesindeki bütün beklentilerimizi boşa çıkardı. Asıl kırılma anı bizim şuan ki haletiruhiyemiz herhalde" dedi.



"Söyleyecek bir şey yok"



Maçtaki kırılma anlarının ise VAR hakemlerinin ile hakemlerin ekran başındaki ve sahada hareketleri olduğunu savunan Kocaman, "Çok net bir şekilde kalecinin Erdon'un ayağına darbesi var. Yani falan takımın filan takımla oynadığı maçta parmağının ucuna geldi diye düştüyse oyunu durdurup çok rahat bir şekilde oyunu çevirebiliyorlardı. Ancak bu sezon bir kez konuşmadı, daha çok olumlu mesajlar vermeye çalıştık. Kırım kesim devam ediyor. Söyleyecek bir şey yok. Son 3-4 maçı bariz hakem hatalarıyla söyleyebiliriz. Öbür taraftan da çok net gözüküyor yani. Erdon da kaleci bir zamanlama hatası yaptı, çocuğun ayağına vuruyor ceza sahasının içerisinde" diye konuştu.



"Lafı çevirip çevirmeye gerek yok"



Bir gazetecinin 'ligin ikinci yarısında bizi nasıl bir Konyaspor bekliyor' sorusuna da cevap veren Aykut Kocaman şunları söyledi:



"Özellikle 8 haftadan itibaren büyük bir hayal kırıklığı, taraftar için, Konya şehri için. Gitmek istediğimiz, yol yapmak istediklerimize baktığımızda da hayal kırıklığı. Özellikle 6 maçlık bir periyot var ki Malatyaspor maçıyla başlayıp Rize maçıyla sonuçlanan, ondan sonra biraz toparladık ama burada da saha içi kalitemiz buna yetmedi. Hem puan olarak hem de sahadaki duruş olarak büyük bir hayal kırıklığı var. Bu durumun bir hesabının olması lazım, hesaplaşması lazım. Bu da çok doğal bir durum. Hem Konyaspor'u sevenler için, yönetenler için ve yönetenler arasında teknik anlamında kendimi de katıyorum, bir hesaplaşması olması lazım ve bunun sorumluluğu da bana ait. Lafı çevirip çevirmeye gerek yok. Kendi elimizde olan ve yapma zorunda olduğum bir takım şeyler var. Bunun önceliği olarak Konyaspor ailesi olarak bir hesaplaşması lazım." - ANTALYA