Aykut Kocaman'dan Galatasaray maçı sonrası hakem isyanı!

Süper Lig'de Galatasaray'ı 3-0 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



"TÜM DENGELERİ BOZDU"



Mücadeleyi değerlendiren Kocaman, "Hem Galatasaray'ın genel durumundan, hem de son zamandaki durumundan dolayı maçın başı önemliydi. Enerjileri yüksek olduğunda, ihtiyaç duydukları anları önlemleri fazla olarak geçirmek, ana stratejilerimizden biriydi. Oyunu toparladığımız anda çok da sürpriz olmayan şekilde yediğimiz gol tüm dengeleri bozdu. Deplasman sıkıntısı olan ve iç saha sıkıntısı olan iki takımdan sorunu çözen Galatasaray oldu. Oyun olarak bizden iyiydiler. 2. yarıda çok aradık ama çoğu zaman olduğu gibi Muslera engeli ile karşılaştık, söyleyecek bir şey yok" dedi.



"NİYE İŞGÜZARLIK YAPIYORLAR?"



Aykut Kocaman sözlerini "Galatasaray tamam, ihtiyacı var, bizim de ihtiyacımız var. Yardımcıların tutumunu anlamak mümkün değil. Ofsayt mı değil mi tartışılacak pozisyon, atağı kesiyor yardımcı. Güçlü, hakim takımlar için 5 metre ofsayt devam ediyor, sonra bayrak oluyor. Niye böyle işgüzarlık yapıyorlar, anlamak mümkün değil" ifadeleriyle tamamladı.



