Aykut Kocaman'dan tek değişiklik

Turuncu-lacivertlilerde Caiçara, Bolingoli, Chadli, Mahmut, Gulbrandsen, J.Fernandes ve Duarte de sakatlıkları sebebiyle kadroda değil.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bu zorlu müsabakada Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geride kalan haftada Ankara 'da 1-0 kazanarak 10 maçlık galibiyet hasretlerine son verdikleri Gençlerbirliği karşılaşmasının 11'inden tek değişiklikle sahaya çıktı.

Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti