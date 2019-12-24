Aykut Kocaman'dan Yalova Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Aykut Kocaman'dan Yalova Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika Spor

Aykut Kocaman'dan Yalova Belediyesi'ne ziyaret

6 saat önce

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yalova Belediyesi'ni ziyaret etti.

Aykut Kocaman'dan Yalova Belediyesi'ne ziyaret, System.String[]

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yalova Belediyesi'ni ziyaret etti.


Belediye Başkanı Vefa Salman, Konyaspor Teknik Direktörü ve eski milli futbolcu Aykut Kocaman'ı makamında ağırladı. Belediyeye gelişinde konuğunu kapıda karşılayan Salman, ardından Kocaman'a belediye çalışmaları ve Yalova Belediyespor çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Salman, Aykut Kocaman'a çeşitli hediyeler takdim etti. Ardından Atatürk'ün Yürüyen Köşk'ünü ziyaret eden Aykut Kocaman, köşk hakkında bilgiler aldı. Ziyaretlerde Aykut Kocaman'a eşi Arzu Kocaman da eşlik etti. - YALOVA

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
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