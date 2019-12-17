Aykut Kocaman: Dirençli bir takım görüntüsü verdik - Son Dakika
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Aykut Kocaman: Dirençli bir takım görüntüsü verdik

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir deplasmanında geriye düşmesine karşın ikinci yarıda Milosevic'in attığı golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Aykut Kocaman: Dirençli bir takım görüntüsü verdik, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir deplasmanında geriye düşmesine karşın ikinci yarıda Milosevic'in attığı golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.


Maçla ilgili anlatılacak çok fazla şeyin olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan Kocaman, "Bugün bir farlılık yapalım ve sonuçtan yola çıkarak başlayalım. Puan durumundaki yerimizi çok değiştirecek, yani biraz daha morallendirecek, yukarı taşıyacak bir durum olmadı sonuç olarak. Ancak son haftalardaki özellikle deplasmanlara değinmek lazım çünkü içeride oynadığımız Malatya, Gaziantep ve Beşiktaş maçları nispeten kendi oyunumuza yakın oyunlar oynadığımız maçlar olarak gözüktü. Ancak deplasmanlarda çok kolay çözülen, kırılgan, kolay pozisyon veren, kolay goller yiyen bir takım pozisyonundaydık. Bu 1 puan sıralamadaki yerimizi değiştirmeyecek ama en azından dirençli bir takım görüntümüz vardı. Bu deplasmandan puan almak çok kolay değildi. Hafta içinde, UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptan çıkmayı başarmış bir takım karşısında, derli toplu bir şekilde sahadaydık. Buradan alınan puan direncimizi yukarıya çıkarmak adına, takıma da umut ve güç verme açısından önemliydi" açıklamasını yaptı.

Aykut Kocaman, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:24 
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