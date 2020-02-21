Aykut Kocaman: 'Futbol dünyasından tamamen çekileceğim ama...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Aykut Kocaman: 'Futbol dünyasından tamamen çekileceğim ama...' - Son Dakika Spor

Aykut Kocaman: 'Futbol dünyasından tamamen çekileceğim ama...'

7 saat önce

Youtube'da yayın hayatına yeni başlayan Playspor'da Okay Karacan'ın yayınına çıkan Kocaman, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman: 'Futbol dünyasından tamamen çekileceğim ama...', System.String[]

Youtube'da yayın hayatına yeni başlayan Playspor'da Okay Karacan'ın yayınına çıkan Kocaman, çarpıcı açıklamalarda bulundu.


"KONYASPOR'DAKİ DURUMUMUM UZATMALI BİRLİKTELİKTİ"


"Konyaspor yönetimi gerçekten çok beyefendi ve namuslu insanlar. Özellikle Hilmi Kulluk başkan ve Selçuk Aksoy'a çok teşekkür ediyorum. Konyaspor'daki durumum biraz uzatmalı bir birliktelikti. Yeni Malatyaspor maçıyla başlayan ve Çaykur Rizespor maçında sona eren o seride çok yıprandık. Kim olursa yıpranırdı. İlk yarı sona ermeden Konyaspor yönetimiyle konuşmuştum, tazminat falan konuşmadım. Anlaşmalı ayrılık yapalım diye fakat sağolsunlar yine de arkamda durdular."


TEKLİF GELİRSE ÇALIŞIR MISINIZ?


"Hayır, kesinlikle düşünmüyorum. Şu anda dinleniyorum diyebilirim. Zihnimi boşaltmaya, uzaklaşmaya çalışıyorum. Ailemle uzun zamandır vakit geçiremiyordum. Onlarla biraradayım. Sezon sonuna kadar çalışmayacağım. Avrupa dahil. Bu benim tarzım değil. Evde bir köpeğimiz var. Kendisi bana birçok şey öğretiyor. Daha vicdanlı biri olmamı sağlıyor."


"VAR, EN GÜZEL ANLARI BİTİRDİ"


"Bu oyununun nispeten daha adil oynanması için VAR'ın sunduğu katkıyı yok saymak mümkün değil. Teknolojiden faydalanmak kadar doğal ve akılcı bir şey yok. Ancak bu oyunun en güzel anlarını da bitirdik. Golü attın, topun kaleye girdiği an herkes için sportif anlamda ya ölümcül, ya da coşkunun en doruğa çıktığı an oluyor. Bu şu anda bitti. VAR verecek, vermeyecek diye bekliyorsunuz ve suni bir duygu yaşanıyor."


"BÜTÜN KULÜPLERİN BORÇLARINI SIFIRLAYIN"


Kocaman, kulüplerin borçlarına dair yapılandırma çalışmalarına değinerek, "Bütün kulüplerin borçlarını sıfırlayın, bugünkü zihniyetle başlayıp 5 yıl sonra aynı borçları yapmazlarsa ben de başka bir şey bilmiyorum. Tamamen futbol dünyasından zaten çekileceğim ama, o gün bunun tersini gördüğüm gün tamamen kendimi tard etmeye; atmaya hazırım. Mümkün değil... Keşke düzelse de ben olmayayım. Aynı yanlışları yapa yapa gidiyoruz. Hiçbir şey değişmeden" dedi. (Futbol Arena/ Ajansspor)

Okay Karacan, Selçuk Aksoy, Youtube, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:29 
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