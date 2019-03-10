Son Dakika Haberleri: Aykut Kocaman Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı (1)

Aykut Kocaman Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı (1)

14 dakika önce

-Aykut Kocaman'ın soruları yanıtlaması Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor ile Vodafone Park'ta karşılaştı.

- Aykut Kocaman'ın soruları yanıtlaması Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Konuk takımın teknik direktörü Aykut Kocaman maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kocaman, Gazetecilerin sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:56 Kaynak: AA

Beşiktaş, Vodafone Park, Aykut Kocaman, Güncel
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