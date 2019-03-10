Aykut Kocaman Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı (2)
23 dakika önce
-Kocamanın soruları yanıtlaması Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor ile Vodafone Park'ta karşılaştı.
-Kocamanın soruları yanıtlaması Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş
, Atiker Konyaspor
ile Vodafone Park
'ta karşılaştı. Konuk takımın teknik direktörü Aykut Kocaman
maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kocaman, Gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:47 Kaynak: AA
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