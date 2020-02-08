Aykut Kocaman: "Her türlü karara saygılıyım" - Son Dakika
Son Dakika Spor Aykut Kocaman: 'Her türlü karara saygılıyım' - Son Dakika Spor

Aykut Kocaman: "Her türlü karara saygılıyım"

13 dakika önce

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kulübün kendisi için vereceği her türlü karara saygılı olacağını söyledi.

Aykut Kocaman:

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kulübün kendisi için vereceği her türlü karara saygılı olacağını söyledi.


Süper Lig'in 21. hafta maçında evinde Denizlispor ile golsüz berabere kalan Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman maç sonu önemli açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Uzun zamandır söylediklerimizden çok farklı bir şey yok, aynı şeyleri tekrarlayacağız doğal olarak. Bizim gibi takımlar için özellikle en önemli tarafı içerideki maçlardır. Zaten normal olarak iki haftada bir, takım şehrine geliyor, stadına çıkıyor. Burada özellikle gelen taraftarın, sevenlerin daha fazla kazandığını görmek ve takımla bağını sıcak tutacak hale getirmek. Bu maça çıkarken de kafamdaki en önemli şey burasıydı" şeklinde konuştu.


"Her türlü karara saygılıyım"


Bir gazetecinin, taraftarların maçın sonunda kendisini istifaya çağırmasının sorulması üzerine Kocaman, "Ben de tribünde taraftar olsam aynı şeyleri düşünürdüm. Bir yere bir iğneyi batırmak istiyorsan çuvaldızı önce kendime batırmaya çalışan bir insanım. Ortada öyle çok bir başarı hikayesi olduğunu söylemek zor. Taraftarın bu konudaki tepkisi normal. Ama öbür taraftan da hem benim adıma, hem Konyaspor adına Konya şehri için çok istenen bir durum olmadığını biliyorum. Üzücü tabii. Haklı insanlar. Yaklaşık 17 maçtır sahanda tek galibiyet almışsın ve bu takımların da en büyük bağı içerideki maçlarsa, takımda bunu başaramıyor, yani kazanamıyorsa benim düşünce yapımdaki bir insanın buna karşı çıkıp bir şeylere itiraz etmesinin bir anlamı yok. Ben bu konudaki düşüncelerimi de hem Rizespor maçından sonra hem de ilk yarının sonundaki Alanyaspor maçından sonra söylemiştim. Konyaspor Kulübü'nün bu konuda her türlü tasavvufunda hiçbir beklentim olmadan her şeye hazır olduğumu söylemiştim. Sadece bir takım nedenlerden dolayı böyle bir kararla ilgili hamleyi ben atmak istemedim. Hala da aynı yerdeyim. Hiçbir beklentim olmadan her türlü karara saygılıyım" ifadelerini kullandı. - KONYA

Aykut Kocaman, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:33 Kaynak: İHA
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