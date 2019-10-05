Aykut Kocaman: İki tamının çarpışmasıydı

Kasımpaşa'nın ligin en fizikli takımlarından biri olduğunu belirten Kocaman, "Sonuç öngörülerimizin üzerindeydi. Daha da farklı olabilirdi. İlk 25-30 dakika Kasımpaşa da öne geçebilirdi. İki takım da fizik gücü açısında Türkiye'nin en iyilerindendi. Bugünkü maç daha çok fizik olarak kuvvetli iki takımın çarpışmasıydı. İki takımdan biri oyunu kabul ettirecekti. Maçın başında bunu bize yaptılar. Çok tehlikeli bir takım. Zaaflarından yararlanıp hızlı hücumlar yaptık. Mesafeyi ayarladığımızda iyi hücumlar yaptık ve öne geçtik. Penaltıdan sonra rakibin demoralize olmasından faydalandık. Maçı kopardık derken Serkan'ın klasını yakışmayan bir hatayla ortak oldular" dedi.



Kocaman, ikinci yarı penaltı golünden sonra oyun kontrolünün tamamen ellerine geçtiğini vurgulayarak, "Milli araya girerken bizi bir üst sıklete çıkaracak, öz güvenimizi pekiştirecek bir maçtı" diye konuştu.



Öte yandan teknik adam, bu sezon Anadolu takımınlarından birinin şampiyonluk yarışı içine girebileceğini söyledi.



Son 3 senedir puan ve oyun olarak takımların birbirine yaklaştığını anlatan Aykut Kocaman, şöyle konuştu;



"Takımlar bu sene daha da yakınlaştı. 1-2 kırılgan takım var. 15-16 takım birbirine yakın. Organizasyonu pekişmiş, oyuncu seviyesini bir seviye üste çıkarmış Anadolu takımları bu seviyeye girebilir. '3 büyükler' ve Trabzonspor'un lige ilerleyen zamanlarda ağırlığını koyma ihtimalleri daha fazla. Başakşehir dönüşüm içinde. Şu an onları öngöremiyorum. 4 büyük takımın ilerleyen haftalarda ağırlıklarını koyma ihtimalleri yüksek. Diğer takımlar için de fırsat olabilecek yıllardan birisi. Neler değişir Türk futbolunda, bilmiyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu yarış böyle devam edecek gibi, birtakım değişkenlikler olmazsa."



Ayrıca Kocaman, bugün yedek bıraktığı Riad Bajic'i takımın birinci santrforu olarak gördüklerinin ve beklentilerinin de yüksek olduğunu dile getirdi.