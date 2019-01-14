Aykut Kocaman: 'İkinci Yarıya Kuvvetli Bir Başlangıç Yapmak İstiyoruz'

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Arda Kural, Çocukluk Aşkı Yıldız Asyalı'ya Övgü Yağdırdı: Çocukluk Aşkımdı, Unutamayacağımız Şeyler Yaşadık

Aykut Kocaman: "Şikayet Edecek Bir Şey Yok"