Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok - Son Dakika

Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok

16.03.2021 00:40

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı final aşamasında Beşiktaş'a karşı sahaya çıkacak. Turu geçmesi ve finali de kazanması halinde Kocaman, Türkiye Kupası tarihinde kupayı 4 kez kazanan ilk teknik adam aynı zamanda üç farklı takımla kupa şampiyonluğu yaşayan ilk isim olacak.

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı final aşamasına bir ilk için çıkacak. Aykut Kocaman'ın ekibi, Beşiktaş'a karşı turu geçip üzerine finali de kazanması halinde rekor kıracak. Deneyimli teknik adam hem Türkiye Kupası tarihinde 4 kez kazanan ilk teknik adam olacak, hem de üç farklı takımla kupa şampiyonluğu yaşayan ilk isim olacak.

ZİRVEYE YERLEŞECEK

Kupa tarihinde iki farklı takımla şampiyon olmayı başarısı gösteren dört teknik direktör var. Bu başarıya ilk önce 1979 yılında Fenerbahçe'yle ve 1988 yılında Sakaryaspor'la şampiyonluk yaşayan Necdet Niş ulaşırken ardından 2001 yılında Gençlerbirliği'yle ve 2003 yılında Trabzonspor'la şampiyonluk yaşayan Samet Aybaba gelmiştir. Bu alandaki üçüncü teknik adam 1991 yılında Galatasaray'la ve 2009 yılında Beşiktaş'la şampiyon olan Mustafa Denizli'dir. İki farklı takımla şampiyonluk yaşayan son isim ise 2002 ile 2003'te Fenerbahçe'nin ve 2017 yılında Konyaspor'un başında şampiyon olan Aykut Kocaman olmuştu.

Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok

EN ÇOK KAZANAN İLK 4 İSİMDEN BİRİ

Aykut Kocaman aynı zamanda Fatih Terim, Gündüz Kılıç ve Ahmet Suat Özyazıcı ile birlikte Türkiye Kupası tarihinde en çok şampiyonluk gören dört teknik adam arasında yer alıyor. Bu dört teknik adam üçer kez kupada mutlu sona ulaştı.

(FANATİK)

Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok

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Son Dakika Spor Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok - Son Dakika Spor


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