Aykut Kocaman: "Kendi adımıza çok kritik bir süreçti" - Son Dakika

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe maçında alınan galibiyet ile ilgili, "Çok kritik bir süreçti kendi adımıza. Ligin en dominant takımlarından birisinden 3 puan almak sevindirici oldu" diye konuştu.

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin sezona çok iyi ve kuvvetli başladığını ifade ederek, "Bulunduğumuz durum itibariyle puan alma ihtiyacımız vardı. İlk 4 maça bakıldığı zaman normal şartlarda son vuruşlar olsa hesaplansa 8-12 puan toplamıştık. Futbol hayatımın en gariplerden olan dönemi oldu. 4 maçtan 0 puanla ayrılmak bu maçın gerilimini arttırdı. Az da olsa Fenerbahçe'nin Perşembe günü Avrupa'da yüksek tempoyla oynanan liginde oynadığı maçın küçükte olsa enerji tekrar toplayabilmesi için sıkıntı olacağını biliyorduk. 30-35 dakikalık periyotta hem golü bulmayı başardık hem oyuna ortak olduk. 30-35. dakikalarda rakibin baskısı arttı. İkinci yarı biraz daha kaleye çekilmek zorunda kaldık. İhtiyaçlar davranışları etkiliyor. İhtiyaç ve koruma duygusu topun arkasında olmamıza neden oldu. Oyun etkinliği pozisyon etkinliğine dönmedi Fenerbahçe'de. Çok kritik bir süreçti kendi adımıza. Ligin en dominant takımlarından birisinden 3 puan almak sevindirici oldu. Gulbrandsen biraz daha önce girecekti oyuna. Şener sakatlanınca planlar ertelendi ve son bölümde çok gayretli oynadık. Stoperler arasında çok yıprandı. Şener'in yaşadığı sıkıntı ana planı erteledi. Çok ihtiyaç gözüküyordu değişiklikte. Her planladığımız çok olmuyor oyunda. Rotasyon bekliyorduk rakipte. Olmazsa zaten lig daha da ilerliyor. Bende bu durumları yaşadığım için olması gereken rotasyon. Önceki maçlarda öne geçeceğimiz zaman yenilmemiz yıkım olmuştu. Oyuncu grubunu bir sonraki maça hazırlamamız gerekti. Ana antrenman programını bu hafta terk edip daha farklı bir antrenman yaptık. Daha bireysel antrenmanlar yaptık. Galibiyetlerden sonra anlatacağımız şeyler yok fazla. Biraz daha moral yükseltici antrenmanlara götürmeye çalıştık ama maça ne kadar etkisi oldu bilemem" dedi.

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/İHA)