Aykut Kocaman, Konyaspor taraftarıyla vedalaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Aykut Kocaman, Konyaspor taraftarıyla vedalaştı - Son Dakika Spor

Aykut Kocaman, Konyaspor taraftarıyla vedalaştı

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli teknik adam, Konyaspor tesislerinden ayrıldı.

Aykut Kocaman, Konyaspor taraftarıyla vedalaştı, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli teknik adam, Konyaspor tesislerinden ayrıldı.

Bugün sabah saatlerinde ter idmanı yaptıran ve antrenmanın ardından kulüp yöneticileriyle yapılan görüşmede anlaşmayı fesh eden Kocaman, daha sonra yöneticiler, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı. Ardından Konyaspor tesisleri  çıkışında kendisini bekleyen bir grup taraftarla da vedalaşan Kocaman'ın duygulandığı görüldü. Herhangi bir açıklama yapmak istemediğini ifade eden Kocaman, beraberinde antrenör Fahrudin Ömerovic ile birlikte tesislerden ayrıldı. Kocaman'ın kullandığı aracın plakalığında ise Konyaspor yazması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kocaman'ın taraftarla vedalaşması

Aracına binip tesislerden ayrılması


- Konya
İttifak Holding, Aykut Kocaman, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:41 Kaynak: DHA
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