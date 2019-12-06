Son Dakika Haberleri: Aykut Kocaman, Konyaspor yönetiminin "devam" kararını değerlendirdi
Son Dakika Spor Aykut Kocaman, Konyaspor yönetiminin 'devam' kararını değerlendirdi - Son Dakika Spor

Aykut Kocaman, Konyaspor yönetiminin "devam" kararını değerlendirdi

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımın kötü gidişatına ilişkin yönetimin kendisiyle ilgili "devam" kararı almasının ardından kulübe borçlu olduğunu ifade etti.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımın kötü gidişatına ilişkin yönetimin kendisiyle ilgili "devam" kararı almasının ardından kulübe borçlu olduğunu ifade etti.

Selçuklu ilçesindeki Kalehan Ecdat Bahçesi'nde özel bir televizyon kanalı için çekimleri yapılan programa jüri üyesi olarak katılan Kocaman, program öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kocaman, Süper Lig'in ilk 7 haftasında sadece 6 gol yiyen ve 12 puanda olan bir takımın, son 6 karşılaşmada kalesinde 14 gol görmesinin ciddi bir problemi ortaya çıkardığını söyledi.

Konyaspor'daki sıkıntılı durumun iki nedenden kaynaklanabileceğini ifade eden Kocaman, "20 yıldır bu işin içerisindeyim. Birincisi, ciddi bir para sorunu vardır, yönetimin bu ilerleyen haftalarda oyuncularda, yavaş yavaş çalışanlarda, teknik heyette işle olan irtibatında düşüş başlar, bu odaklanmayı azaltır. 'Şu an için böyle bir sorun var mı?' derseniz, yok görünmüyor bu anlamda yok. İkinci neden, oyuncu grubuyla teknik heyet arasında bir uyuşmazlık vardır, bu çok net, bunu kibarca söylüyorum, bunun lamı cimi yok. Bu kadar bir keskin dönüş varsa budur. Şu anki görünen sanki ikinci bölümde bir sorun var gibi görünüyor." şeklinde konuştu.

"Kulübün menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapmak lazım"

Yaşanan duruma yönelik "Bu fotoğrafı gördükten sonra mutlaka bir değerlendirme yapmak lazım." diyen Kocaman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece benim kişisel değerlendirmem dışında kulüp olarak, kulübün menfaatleri doğrultusunda bir değerlendirme yapmak lazım. Kulüp bu konuda değerlendirmesini yaptı, 'devam' kararı aldı. Benim şu anda çok fazla yapabileceğim bir şey yok. Kendimi şu anda borçlu hissediyorum. Vereceğim köklü bir karar konusunda... Şu anda ben bu kararı veremezdim, yönetimin vermesi gerekirdi ve 'devam' kararı aldı."

Krizi çözecek adımlar atma konusunda yol haritasını belirlediğini, ayrıntı veremeyeceğini ve buna yönelik ilk adımları attığını da ifade eden Kocaman, pazar günü oynanacak Gaziantep FK maçında takımının sahaya daha gayretli bir ekip olarak çıkacağını da sözlerine ekledi.

Aykut Kocaman, Konyaspor yönetiminin devam kararını değerlendirdi

İttifak Holding, Konyaspor, Selçuklu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çıplak poz veren Rize'nin yengesi, yine sınırları zorladı!
Serdar Aziz, tedbir amaçlı oyundan çıkartıldı Vedat, Gençlerbirliği'ni de boş geçmedi Emre Belözoğlu sinirden reklam panolarını tekmeledi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 00:12:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aykut Kocaman, Konyaspor yönetiminin "devam" kararını değerlendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]