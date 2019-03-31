Aykut Kocaman Oyunu Kullandı
40 dakika önce
İstanbul'da yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor.
İstanbul
'da yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Atiker Konyaspor
Teknik Direktörü Aykut Kocaman
da oyunu kullandı. İstanbul'da 9 milyon 997 bin 24 seçmenin oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandıklar saat 08.00 itibariyle oy kullanımına açıldı. Sabah
erken saatlerde demokrasinin gereği olan seçme hakkını kullanmak için Kandilli
İlkokulu'na gelen vatandaşlar oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi devam ederken, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da ailesiyle birlikte sandığa gitti. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.
(Serdar Ünal - Bora
Akyol/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:41 Kaynak: İHA
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