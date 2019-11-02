İ.H. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında amaçlarının son iki haftaki kayıp puanları telafi etmek olduğunu; ama bunu gerçekleşmediğini söyledi.



Özellikle maçın ikinci yarısı oyuncularının birbirinden kopuk oynadığını ifade eden Kocaman, "İkinci yarı neye benzediği belli olmayan, ne baskı yapabilen, ne savunmaya gelebilen, birbirinden kopuk, bireysel bir takım haline geldi. Bizim için en büyük problem de budur. Özgüveni düşmüş takımı toparlamak . İki haftada param parça, sıkıntılı bir durumdayız. Yüksek özgüvenden, dağılmış, toptan kaçan, birleşik hareketleri yapamayan bir takım haline geldik" dedi.



Kocaman, bir basın mensubunun sezon başında yapılan transferlerden memnun olup, olmadığı yönündeki sorusu üzerine, transfer yaparken risk almak ve kulübün ekonomik durumunu düşünerek yapmak zorunda olduğunu ve herhangi bir pişmanlığının da olmadığını söyledi.



?Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise, futbolcuların maçın sonuna kadar kazanma arzu ve isteğiyle oynadığını belirterek, "Zor bir deplasman, kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Maça ona göre geldik. İlk 25 dakika istediklerimizi uyguladık. Daha sonra rakibin üstünlüğü hakım oldu. İkinci yarı tekrar toparlandık. İki forvetle önde oynamaya başladık ve başarılı da olduk.



Oyuncularımın arzu ve istediği iyiydi, sonradan giren oyuncuların katkısı iyiydi. Takım bütünlüğü bizi sevindirdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Beraberliği kazandık. Son dakikaya kadar bu inancı sürdürmeleri beni mutlu etti" diye konuştu.



Hamzaoğlu, bir basın mensubunun, 'Devre arasında transfer olacak mı?' şeklindeki soruya "Transferden ziyade kadromuzdaki oyuncuların performansını artırarak eksikliği gidermek istiyoruz. Şu an da transfer düşünmüyorum" şeklinde konuştu.