Aykut Kocaman: "Sabırla oynamak bizim için kazanımdı"

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman:

"TFF'nin mutlak şekilde oyuncu üretmeye kulüpleri zorlaması gerekiyor"

"Bu takımın bütçesini ve yaş ortalamasını düşürmek istiyorum"

İSTANBUL - Galatasaray deplasmanında son dakika golüyle 1-1 berabere kalan Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, maçın ardından konuştu. Sabırla oynadıklarını söyleyen Kocaman, bunun kendileri için kazanım olduğunu söyledi. Kocaman, Konyaspor'daki amacının da takımın bütçesini ve yaş ortalamasını aşağıya çekmek olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile deplasmanında 1-1 berabere kalan Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ligin gidişatı için önemli bir puan aldıklarını söyleyen Kocaman, "Geçen sezondan taşıdığımız bir kırılganlık var. Sert bir takım değiliz. Geçen senenin şampiyonunun geçen haftayı mağlup kapattığı, diğer şampiyonluk adaylarının galip olduğu haftada böyle bir rakipten puan almak, benim adıma sevindirici. Özgüven sağlamak adına kazanım da çok önemli. İlk yarıda rakibimiz topu çok iyi kullanmaya başladı. Çok fazla topun arkasında kalmak ve koşmak, sıcak havada aşırı efor sarf etmemize neden oldu. Çok tehdit edici bir durum olmadı ama düşündüğümüz aksiyonlardan uzak kaldık. Bu ilk olumsuzluktu. İkinci olumsuzluk da ikinci yarının ilk 15 dakikasıydı. Bu sürece çare bulamadık. Golden sonra reaksiyon alıp rakip sahaya yerleşmek önemliydi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra zorlama orta ve zorlama paslardan ziyade, doğru oyunu sabırla oynamak ikinci kazanımdı takımım adına. Bunun sonucunda gol geldi" diye konuştu.

"Takımlar artık birbirine çok yaklaşıyor"

Değişikliklere sarı kartlı futbolcuların olmasının etkili olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Erdoğan'ın ikinci Süper Lig maçı. Atmosfer etkiledi. Ana hedefim bir önceki gelişimde olduğu gibi, takım kalitesini koruyup, ligin orta üst takımlarından birisi olmak. Bir taraftan yaş ortalamasını düşürüp diğer taraftan da bütçeyi düşürmek istiyoruz. Artık bütün takımlar duvara çarptılar. Mali anlamda büyük sıkıntılarla karşı karşıyalar. Bu mali durumun ana faktörlerinden birisi buydu. Ölçüm yapılan Avrupa takımlarından uzaklaşmaya neden olacaktır bu durum. Bu nedenle ana amaçlarımdan birisi takımın yaş ortalamasını düşürmek. Gelen para ile kullanılan para arasındaki dengeyi sağlamak istiyoruz. Bunları başarırsak, bundan sonra herkes için, doğru planlama yapanlar, sabırlı olanlar, karşılığını alacaktır. Takımlar artık birbirine çok yaklaşıyor" şeklinde konuştu.

Bu sezon gol konusunda sıkıntı çekmeyeceklerini belirten Aykut Kocaman, "Ömer Ali yüzde 60'la oynuyor, Milosevic aynı şekilde. Bajic gol atabilen bir isim. Belki bir oyuncu daha alacağız. Hücumsal anlamda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ritmimizi bulduktan sonra geçen senenin ortalamasının üzerine çıkma ihtimali oldukça yüksek görünüyor" dedi.

"TFF'nin mutlak şekilde oyuncu üretmeye kulüpleri zorlaması gerekiyor"

Yabancı futbolcu sayısı konusu hakkında da düşüncelerini dile getiren Kocaman, "Federasyonun ve Şenol Hoca'nın hakkını teslim etmek gerekiyor. Sık denilebilecek kadar arıyor bizi. Bir takım düşünceleriyle ilgili olarak sadece benimle değil, bütün çalıştırıcılarla görüşüyordur. Daha önce bu olmuyordu. Yabancı konusunu 1 cümleye sığdırmak çok zor. Bunun futboldan ziyade ülkemizin davranış biçimiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bizim üretme kabiliyetimiz bu şekilde, bu kadar yabancı oyuncuya uygun görünmüyor. Yabancı oyuncu sayısını bu sınırlarda götürürken, TFF'nin mutlak şekilde oyuncu üretmeye kulüpleri zorlaması gerekiyor. Şu anda Ömer Ali, Selim gibi isimler, kısıtlama geldikten sonra forma giymeye başladılar. TFF kulüplere mutlaka üretme konusunda bir zorunluluk getirmeli. Biz ancak zor karşısında bunu yapıyoruz. Bu olmadan faydadan çok zararın olma ihtimale var. Ucuzculuk ve kolaycılık temel davranış biçimimiz olduğu için diğer tarafa yönelmek daha kolay oluyor. Bu nedenle TFF böyle bir zorunluluk oluşturmalı. Sorun yabancıda değil. Bir taraftan yarışmak istiyorsunuz, diğer taraftan da yabancı yasağı getirmek pek duruma uygun değil. Öbür taraftan da üretmemek, kolaycılık oluyor. Bu nedenle futbolun bileşenlerinin mutlaka bu konuda sürekli görüş belirtmelerinde fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

"1-0 olduktan sonra Muslera da çok yavaşlattı oyunu"

Oyunun durmasının temel nedenlerinden birinin daha çok direkt toplarla oynamaları olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Bugün oyunun durma sebeplerinden biri daha çok sakatlık olmasıydı. Ancak oyun 1-0 olduktan sonra Muslera da çok yavaşlattı oyunu. Biraz daha yakın oynayan ve alan savunması yapan bir takımız. Bir adım sonra bu konuyu daha çok çözeceğiz. Bizim karşımızda baskın oynayan takımlarda rakiplerin bekleri her zaman etkin olacaktır. Biz de oyunu bu şekilde yönlendireceğiz" şeklinde konuştu.