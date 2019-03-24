Aykut Kocaman Şahit Oldu
39 dakika önce
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Seda Erciş-Esat Soydabircan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Seda Erciş-Esat Soydabircan çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Kocaman, nikah töreni sonrasında evlilik cüzdanını geline takdim etti.
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Konya Posta Gazetesi Spor Müdürü Seda Erciş ile Fanatik Gazetesi editörlerinden Esat Soydabircan'ın nikahında şahitlik yaptı. Konya Selçuklu Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikah töreninde çiftin diğer şahitleri ise Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay ve Yusuf Sayar oldu. Tören sonrasında Aykut Kocaman, evlilik cüzdanını gelin hanıma teslim ederken çifte de bir ömür boyu mutluluklar diledi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:07 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de Nabil Dirar'a Kaptanlık Verilecek
Fenerbahçe'nin Genç Oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, Ankaragücü Maçında İlk 11'de Sahaya Çıkacak
Belçika-Türkiye Maçını Bırakıp Hamburger Yemeye Giden Eden Hazard'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyelerinden İbra Yorumu