Son Dakika Haberleri: Aykut Kocaman Şahit Oldu

Aykut Kocaman Şahit Oldu

39 dakika önce

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Seda Erciş-Esat Soydabircan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Aykut Kocaman Şahit Oldu, System.String[]
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Seda Erciş-Esat Soydabircan çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Kocaman, nikah töreni sonrasında evlilik cüzdanını geline takdim etti.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Konya Posta Gazetesi Spor Müdürü Seda Erciş ile Fanatik Gazetesi editörlerinden Esat Soydabircan'ın nikahında şahitlik yaptı. Konya Selçuklu Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikah töreninde çiftin diğer şahitleri ise Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay ve Yusuf Sayar oldu. Tören sonrasında Aykut Kocaman, evlilik cüzdanını gelin hanıma teslim ederken çifte de bir ömür boyu mutluluklar diledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:07 Kaynak: İHA

Erciş, Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman, Spor
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