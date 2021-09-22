Üye Girişi
Aykut Kocaman: "Son haftadaki çıkışımızı sürdürmek istiyorduk ama olmadı" - Son Dakika

Aykut Kocaman: "Son haftadaki çıkışımızı sürdürmek istiyorduk ama olmadı"

22.09.2021 20:12
Aykut Kocaman:

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda 1-0 kaybettikleri Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son haftadaki çıkışımızı sürdürmek istiyorduk ama olmadı" dedi.

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda 1-0 kaybettikleri Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son haftadaki çıkışımızı sürdürmek istiyorduk ama olmadı" dedi. Eski oyuncuları Muhammet Demir'in performansı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kocaman, "Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor, Muhammet çok önemli bir futbolcu ama bizde olmadı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta kendi sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek sürpriz bir sonuç alan Başakşehir, ligin 6. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 3 puanda kalan Başakşehir, haftayı 18. sırada kapattı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oynadıkları futbolla mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

"SON HAFTADAKİ ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORDUK AMA OLMADI"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Öncelikle rakibimi galibiyetleri için kutluyorum. Karşımızda iyi organize olmuş bir takım vardı. Maç öncesi bakıldığı zaman rakip bizim için sert bir takımdı. Sezona kötü başladık ama biz de ekip olarak son haftadaki çıkışımızı sürdürmek istiyorduk. Son Fenerbahçe maçı da bizi moral olarak toparlamıştı. O yüzden bu maçtan puanlar yada en az puan almak istiyorduk. Bu duygularla başladığımız maçta istediğimiz şeyleri yapamadık. Son 8-9 aylık süreçte başımıza gelmeyen kalmadı. Bugün de bunlardan birini yaşadık. Daha maç başlar başlamaz 9. saniyede kalemizde golü gördük. İlk yarım saat kontrolü ele almaya çalıştık. Özellikle dönen topları rakibe bıraktık. Rakibimiz bu konuda iyiydi, topa da sahip oldu. Biz biraz dağınık haldeydik. Bu dağınık halde daha fazla gol yememek şans oldu bizim için. Devrenin sonlarına doğru kaleye biraz daha yaklaşarak baskıyı arttırdık ama sonuç alamadık. Rakibimiz koşu, alan kapatma, kademe anlamında sert bir oyun oynadı. Ufak bir hakem eleştirisi de yapmak lazım. Rakibin Şener'e yaptığı bu kadar net faul hareketin es geçilmesi çok tuhaftı. Rakip hoca bunu erken fark etti ve Merkel'i oyundan aldı. Sonuç olarak tüm denemelerimize rağmen istediğimiz sonucu alamadık. O yüzden üzgünüz. Galibiyet için Gaziantep takımını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"BAZI ÇİÇEKLER BAZI TOPRAKLARDA OLMUYOR, MUHAMMET BİZDE OLMADI"

Eski oyuncuları Muhammet Demir'in performansı ve ayrılış süreci ile ilgili de konuşan Aykut Kocaman, "Muhammet Demir önemli ve çok değerli bir futbolcu. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Muhammet için de bu geçerli. Onun için doğru topraklar burası. Biz kalması için çok ısrar ettik ama bir yerden sonra sıkıntı olduğunu hissedince ayrılması yönünde karar aldık. Muhammet, çok önemli, son derece önemli ve değerli bir oyuncu" şeklinde konuştu.

"SONUÇLAR KÖTÜ BAZI BEKLENTİLER OLUR AMA ŞUAN OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Takımın kötü gidişatı ve devam edip etmeme durumu ile ilgili soruya da cevap veren Kocaman, "Sonuçlar kötü olunca bu tür durumların konuşulması çok doğal. Ben futbol yaşantım boyunca, özellikle Fenerbahçe dönemimde çok eleştirildim ama hep sorumluluğu üzerime aldım. Sonuç olarak bulunduğun her yerde çözülemeyecek bir durum olduğunda yönetimle konuşup gerekli kararı veririm. Şuanda da böyle durum olduğunda görüşülür konuşulur ama böyle bir şey yok. Bunlar yönetim ve bizin ortak görüşmesi ile karar verilir. Böyle bir tasarruf yönetim tarafından olursa da önceki dönemlerde olduğu gibi yine saygılı olacağım" diye konuştu.

(Ahmet Demir - Said Vakkas Yağcı/İHA)

Aykut Kocaman: Son haftadaki çıkışımızı sürdürmek istiyorduk ama olmadı

Aykut Kocaman, Başakşehir, Gaziantep, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aykut Kocaman: 'Son haftadaki çıkışımızı sürdürmek istiyorduk ama olmadı' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi 20:03 Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi MEB Bakanı Özer: Başlangıçta 200'ün altındaki eğitime ara veren sınıf sayısı arttı 19:24 MEB Bakanı Özer: Başlangıçta 200'ün altındaki eğitime ara veren sınıf sayısı arttı Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı 19:12 Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de gol yağmuru! Fark 2'ye çıktı 18:57 Kayseri'de gol yağmuru! Fark 2'ye çıktı Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının 'İmparatoru' deniliyor 18:53 Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının 'İmparatoru' deniliyor Trabzon alarm veriyor! Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı 18:44 Trabzon alarm veriyor! Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı 17:19 Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek 17:00 Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek

Son Dakika Haberleri
18:57 Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak
18:48 James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek
18:34 Karı-koca tartışması kanlı bitti! Bıçaklanan koca, hayatını kaybetti
18:22 Ringe çıkmayı bekleyemediler! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirlerine girdiler
18:16 "Gönül" ve "Bu kalp seni unutur mu" şarkılarıyla tanınan Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor
17:53 Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti
17:51 Beşiktaş'tan gündem olan Balotelli açıklaması: Sportif sabıkalı malum futbolcu
17:38 İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak
17:21 Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti
17:08 Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi
Adana Demirspor, Beşiktaş'ın Balotelli açıklamasına sert cevap verdi: Oyuncumuz idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir Adana Demirspor, Beşiktaş'ın Balotelli açıklamasına sert cevap verdi: Oyuncumuz idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir         
20:33
Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi         
19:48
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren katilin ilk sözleri Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren katilin ilk sözleri "İstemeden yaptım" oldu         
18:53
Misafirliğe geldiği kızını, damadının öldürdüğünü öğrenen annenin feryadı yürekleri paramparça etti Misafirliğe geldiği kızını, damadının öldürdüğünü öğrenen annenin feryadı yürekleri paramparça etti         
18:50
Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti         
17:21
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi         
15:23
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, yıllar önce dizi setinde ölümden dönmüş Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, yıllar önce dizi setinde ölümden dönmüş         
14:53
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 20:53:06. #1.12#
SON DAKİKA: Aykut Kocaman: "Son haftadaki çıkışımızı sürdürmek istiyorduk ama olmadı" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement