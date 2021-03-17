Aykut Kocaman: "Talihsizliklerin bir şekilde bitmesini temenni ediyorum" - Son Dakika

Aykut Kocaman: "Talihsizliklerin bir şekilde bitmesini temenni ediyorum"

17.03.2021 00:33
Aykut Kocaman:

Beşiktaş'a uzatmalara 3-2 yenilerek elenen Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman maçın ardından talihsizliklerin bir şekilde bitmesini temenni ettiğini söyleyerek, uzatmada yedikleri golü de amatörlük olarak nitelendirdi.

Beşiktaş'a uzatmalara 3-2 yenilerek elenen Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman maçın ardından talihsizliklerin bir şekilde bitmesini temenni ettiğini söyleyerek, uzatmada yedikleri golü de amatörlük olarak nitelendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş'a normal süresi 2-2 biten mücadelede uzatmada yediği golle 3-2 yenilerek kupaya veda eden Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. 4 gün içinde Beşiktaş ile 2 kez karşılaştıklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Kocaman, "Takım bu sezon Beşiktaş'a 3 maçta da 3-2 yenildi, bu da tarihe not düşülecek bir durum. Farklı oyunların oynanıp aynı skorların alındığı bir maç serisi oldu. Ligdeki maçtan sonra bu kadar tutucu bir oyun beklemediğimi söylemiştim. Oyundan sonra o maçtaki hatalarımıza odaklandık. Bu maçın puan maçı olmaması, bize hatalarımızı düzeltme şansı verecek bir noktadaydı. Ancak başladığım günden beri, meslek hayatımdaki en talihsiz dönemlerden birisi bu. Bir şekilde bitmesini temenni ediyorum. Son derece iyi başladık maça. Oyunu kendi istediğimiz tarafa götürebilmek iradesiyle başladık. Fakat ilk faulden gelen top gol oldu. Ofsayt olması değil önemli olan. Hemen ikinci topta Aboubakar skoru değiştirdi. Ardından bütün takım savunması yerindeyken iğne deliğinden geçen top gol oldu. Kaleye gelen 5 toptan biri sayılmayan 4 topun gol olması tam bir talihsizlik" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ın atağını kesmemiz gerekiyordu"

Son dönemde oynadıkları en kuvvetli oyun olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Aykut Kocaman, "Takım kırılmadı. Ligin en formda takımına karşı 2-0 geriye düşmesine karşın oyundan kopmadık. İkinci yarıda aynı oyunu bıraktığımız yerden ritmi artırarak oyunun kontrolünü ele aldık. Beraberliği yakaladık ve arkasından uzatmalara gidene kadar süreçte skoru lehimize çevirmek için her türlü çabayı gösterdik. Uzatmalarda yediğimiz gol için söylenecek tek şey, en hafif tabiriyle amatörlük. Gol için gittiğimiz anda gelen karşı atakla golü yedik. 3 defa rakip oyunculara küçücük bir temas her şeyi bitirecekti. Rakibimizin iyi anlamda cüretkar bir oyunu var. Rakibin bağlantılarında sürekli taktik fauller yapılıyor. Ama bunu söylerken biraz utanarak söylüyorum ama ufak bir temasla Beşiktaş'ın bu atağını kesmemiz gerekiyordu, bu da önemli bir hataydı. Beşiktaş'ı turu geçtikleri için tebrik ediyorum. Bu kadar şiddetli oyunda oyun disiplinini bozmadılar. Bu da kendilerini tebrik etmek için başka bir konu.

"Başakşehir'in kadrosunda önemli bir cevher var"

Başakşehir'in maçlarda genellikle üçüncü bölgede oynadığını ifade ederek sözlerine devam eden Aykut Kocaman, "Ancak henüz ritim bulduğumuz söylenemez. Ritim bulmaya başladığımız söylenebilir. Şu anda bulunduğumuz yer maalesef oyun ve oyunun çehrelerinden ziyade, daha çok skor arayan taraf. Kamuoyunun büyük çoğunluğunun hemfikir olduğu gibi, Başakşehir'in kadrosunda önemli bir cevher var. Ancak yıprandığı da bir gerçek. Bir an evvel ligde birkaç maçta konforlu bir alana çıkıp, bu oyunun üzerine inşa etmek en büyük amacımız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Aykut Kocaman, Başakşehir, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aykut Kocaman: 'Talihsizliklerin bir şekilde bitmesini temenni ediyorum' - Son Dakika Spor


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