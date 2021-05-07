Süper Lig'in 39. haftasında Ankaragücü'nü yenerek düşme potasında derin bir nefes alan Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertlilerin yaptığı son antrenmana Aykut Kocaman'ın golü damga vurdu.
Aykut Kocaman, sahada yardımcısıyla sohbet ettiği sırada sektirmeye başladığı topu, harika bir vuruşla ters duran kaleye atarak şık bir gole imza attı. Başakşehir'in sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.
Son Dakika › Spor › Aykut Kocaman ters duran kaleye gol attı, görenlerin ağzı açık kaldı! - Son Dakika Spor