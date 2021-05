Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok!

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, gündemi sallayacak açıklamalar yaptı. Özkan, Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman'la ilgili açılan konuda kullandığı ifadelerde aşırıya kaçtı. Özkan'ın sözleri sosyal medyanın tepkisini çekti.

İşte Altınordu Başkanı'nın ifadeleri:

"ALLAH YOLLARINI AÇIK ETSİN"

"Yıllar önce Aykut Kocaman'ın çıkışını hatırladım. İkincilere hiç mi yer yok! Bu topraklar hep böyle "kahpe" ve "nankör" mü olacak! Altay Süper Lig'e çıktı, Allah gani gani yollarını açık etsin. Konuş, konuş, konuş. Bir de Altınordu'nun misyonunun hakkını ver.

"YABANCI OYNATMAMAK HERKESİN HARCI DEĞİL"

Bir de orada ustalığa geçiş seremonisine çıkan Hüseyin Eroğlu'dan bahset be kardeşim. 'Yabancı oynatmadan, 19-20 yaşında gençlere yer vererek buralara gelmek her babayiğidin harcı değil.' deyiver be kardeşim.

"BU TOPRAKLARIN ÇOCUKLARINA İMKAN VERECEĞİZ"

Altınordu arması bu toprakların çocuklarına güvenmeye, onlara imkan sağlamaya, onları Avrupa'nın en büyük 5 ligine ihraç etmeye yönelik çalışmalarına devam edecektir."