Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok! - Son Dakika

Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok!

27.05.2021 17:42

Süper Lig biletini play-off finalinde Altay'a kaptıran Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın yaptığı açıklamalar gündemi sarstı. Özkan, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Kocaman'la ilgili açılan konuda, "Kocaman'ın çıkışını hatırladım, ikincilere hiç mi yer yok! Bu topraklar hep böyle kahpe ve nankör mü olacak!" şeklinde konuştu.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, gündemi sallayacak açıklamalar yaptı. Özkan, Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman'la ilgili açılan konuda kullandığı ifadelerde aşırıya kaçtı. Özkan'ın sözleri sosyal medyanın tepkisini çekti.

İşte Altınordu Başkanı'nın ifadeleri:

"ALLAH YOLLARINI AÇIK ETSİN"

"Yıllar önce Aykut Kocaman'ın çıkışını hatırladım. İkincilere hiç mi yer yok! Bu topraklar hep böyle "kahpe" ve "nankör" mü olacak! Altay Süper Lig'e çıktı, Allah gani gani yollarını açık etsin. Konuş, konuş, konuş. Bir de Altınordu'nun misyonunun hakkını ver.

"YABANCI OYNATMAMAK HERKESİN HARCI DEĞİL"

Bir de orada ustalığa geçiş seremonisine çıkan Hüseyin Eroğlu'dan bahset be kardeşim. 'Yabancı oynatmadan, 19-20 yaşında gençlere yer vererek buralara gelmek her babayiğidin harcı değil.' deyiver be kardeşim.

"BU TOPRAKLARIN ÇOCUKLARINA İMKAN VERECEĞİZ"

Altınordu arması bu toprakların çocuklarına güvenmeye, onlara imkan sağlamaya, onları Avrupa'nın en büyük 5 ligine ihraç etmeye yönelik çalışmalarına devam edecektir."

Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok!

Seyit Mehmet Özkan, Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok! - Son Dakika Spor


YORUMLAR (4)
  • Nankör : Fenerbahcenin eski hocası degecenize basaksehirin hocası niye demiyorsunuz. . Sizler sayesinde insanlar bir biriyle düşman oluyor Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Gk: Sen ve takımınla gurur duyuyuz büyük altayın taraftarı olarak,sizleri görmeyenler 35 yaşında yabancı futbolculara milyon dolarları ödüyor,sonra Türk futbolunun geriye gittiğini söylüyor,siz ve takımınız gerçeği ve doğruları söylüyor Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor Merkez Bankası rezervleri 92,4 milyar dolara yükseldi Merkez Bankası rezervleri 92,4 milyar dolara yükseldi Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Saç saça baş başa kavga ettiler! Yaşananlar anbean görüntülendi Saç saça baş başa kavga ettiler! Yaşananlar anbean görüntülendi Araştırma Uzmanı Sesli, Araştırma Uzmanı Sesli, "Bitcoin güvenilir mi?" sorusuna verdiği yanıtla kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi Sedat Peker'in iddiaları sonrası Kutlu Adalı cinayetindeki hukuki süreç nasıl devam edecek? Sedat Peker'in iddiaları sonrası Kutlu Adalı cinayetindeki hukuki süreç nasıl devam edecek? Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, "Bir anlık hevesle yaptım" dedi

Son Dakika Haberleri
17:55 Beşiktaş'a kötü haber! Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödenecek
17:47 Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi
17:42 Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok!
17:30 Çayı altın olan Rize'de, kilolarca çayı yollara dökerek eylem yaptılar
17:28 Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava açtı
17:12 Teknoloji devi Mitsubishi, Türkiye'ye 167 milyon lira değerinde yatırım kararı aldı
17:10 Fenerbahçe'den bir genç isim daha! Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'dan 2000 doğumlu sağ bek Bünyamin geliyor
16:49 İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü
16:48 Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı
Fatih Terim için Fatih Terim için "Taktik bilmiyor" diyen Pirlo'nun bir yılda Juventus'tan kovulması alay konusu oldu         
18:09
Beşiktaş'a kötü haber! Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödenecek Beşiktaş'a kötü haber! Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödenecek         
17:56
İzmir'de esnafı ziyaret eden Babacan'a vatandaş tepki gösterdi: Davanı satmayacaksın, bunu yapan yanındakini de satar İzmir'de esnafı ziyaret eden Babacan'a vatandaş tepki gösterdi: Davanı satmayacaksın, bunu yapan yanındakini de satar         
17:47
Çayı altın olan Rize'de, kilolarca çayı yollara dökerek eylem yaptılar Çayı altın olan Rize'de, kilolarca çayı yollara dökerek eylem yaptılar         
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava açtı         
17:26
Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti         
16:24
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek         
16:02
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı         
14:46
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 18:17:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement