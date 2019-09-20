Son Dakika Haberleri: Aykut Kocaman: "Utanç verici bir yenilgi aldık"
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Aykut Kocaman: "Utanç verici bir yenilgi aldık"

49 dakika önce

Süper Lig'de haftanın açılış maçında Göztepe deplasmanından puansız dönen İttifak Holding Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, ortaya koydukları futbolu utanç verici olarak nitelendirdi.

Aykut Kocaman:

Süper Lig'de haftanın açılış maçında Göztepe deplasmanından puansız dönen İttifak Holding Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, ortaya koydukları futbolu utanç verici olarak nitelendirdi.


Deplasmanda Göztepe'ye tek golle kaybeden İttifak Holding Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, açıklamalarda bulundu. Utanç verici bir futbol ortaya koyduklarını belirten Kocaman, "Lafı evirip çevirmeden doğrusunu söyleyeyim ki ilk dakikadan itibaren maç Göztepe'nin hakkıydı. Oyunun hiçbir anında maça ortak olacakmış, çevirebilecekmiş düşüncesine giremedik. İhtiyacına göre oynayan takım Göztepe'ydi. Geçen hafta deplasmanda kazanmanın verdiği rehavete götüren halimiz Göztepe'nin çok isteyen direnciyle karşılaştı. Serkan'ın kurtarışları bizi oyun içinde tuttu. Kırmızı kart olayı bize Allah'ın lütfuydu. Bu ligde defalarca yüzlerce maça çıktım. Bu gece beni hiç mutlu etmedi. Daha yüzlerce mağlubiyet alacağız ama bugün utanç vericiydik. Beto en rahat maçlarından birini oynadı. Ne yaptığını bilmeyen, sadece sahada bir şekilde topu dolaştırmaya çalışan bir takım halindeydik. Hem takımım hem benim adıma utanç vericiydi. Skor olarak bundan çok ağır mağlubiyetler aldık ama bu hepsinden ağırdı. Tüm Konyasporlulardan özür dilerim" dedi. - İZMİR

İttifak Holding, Aykut Kocaman, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
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