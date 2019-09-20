Aykut Kocaman: "Utanç verici bir yenilgi aldık"

Süper Lig'de haftanın açılış maçında Göztepe deplasmanından puansız dönen İttifak Holding Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, ortaya koydukları futbolu utanç verici olarak nitelendirdi.

Deplasmanda Göztepe'ye tek golle kaybeden İttifak Holding Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, açıklamalarda bulundu. Utanç verici bir futbol ortaya koyduklarını belirten Kocaman, "Lafı evirip çevirmeden doğrusunu söyleyeyim ki ilk dakikadan itibaren maç Göztepe'nin hakkıydı. Oyunun hiçbir anında maça ortak olacakmış, çevirebilecekmiş düşüncesine giremedik. İhtiyacına göre oynayan takım Göztepe'ydi. Geçen hafta deplasmanda kazanmanın verdiği rehavete götüren halimiz Göztepe'nin çok isteyen direnciyle karşılaştı. Serkan'ın kurtarışları bizi oyun içinde tuttu. Kırmızı kart olayı bize Allah'ın lütfuydu. Bu ligde defalarca yüzlerce maça çıktım. Bu gece beni hiç mutlu etmedi. Daha yüzlerce mağlubiyet alacağız ama bugün utanç vericiydik. Beto en rahat maçlarından birini oynadı. Ne yaptığını bilmeyen, sadece sahada bir şekilde topu dolaştırmaya çalışan bir takım halindeydik. Hem takımım hem benim adıma utanç vericiydi. Skor olarak bundan çok ağır mağlubiyetler aldık ama bu hepsinden ağırdı. Tüm Konyasporlulardan özür dilerim" dedi.

GÖZTEPE CEPHESİ

Süper Lig'de Göztepe'nin sahasında İttifak Holding Konyaspor'u tek golle yenerek sezonun ilk galibiyetini aldığı karşılaşmanın ardından konuşan Teknik Direktör Tamer Tuna, performanslarının karşılığını aldıklarını söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımının İttifak Holding Konyaspor'u yenerek sezonun ilk galibiyetini aldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tuna, "4 maçtır gol atamadan kazanamamak bizim için üzücüydü. Tablonun getirdiği baskıyı olumluya çevirmenin peşindeydik. Bugün bunları gerçekleştirdik. Penaltı olmasa bu kadar pozisyona rağmen belki yine olmayacaktı. Ancak mücadelemizin karşılığını aldık. Galibiyetimiz 4 maç kazanamazken bile kimseden olumsuz yorum yapmayan ve hep destekleyen camiamıza armağan olsun. Oyuncularım 5 maçın 3'ünde gol yemedi. Takım disiplininin en önemli karşılığı da buydu. İyi başlamadık ama iyi devam etmek istiyorduk. Lig uzun bir maraton ve geride 29 hafta kaldı. Bugün daha da iyilerini yapabileceğimizi gösterdik" dedi.

JEROME'A ÖVGÜ

Yaklaşık 4 ay sonra resmi maça çıkan Jerome'un performansını da değerlendiren Tuna, "3 Temmuz'da sezona başladık ve o günden beri tüm oyuncularımdan memnunum. Sadece gol ve galibiyet yaşayamamıştık. Sevinç ve taraftarla bütünleşme adına çok önemli bir galibiyet oldu. Yeni transferlerimiz de adaptasyonu atlattı. Geçen sene Sivasspor maçında ciddi bir sakatlık geçirmesine rağmen ihtiyacımız olan dönemde fedakarlık yaparak oynadı. Bugün bıraktığı noktadan geri dönmüş olması olumluydu. Aramıza katıldığı için çok mutluyuz" diye konuştu.

(Tolga Tahçı/İHA)