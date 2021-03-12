Aykut Kocaman: "Yakışmayan durumdan çıkmak istiyoruz" - Son Dakika

Aykut Kocaman: "Yakışmayan durumdan çıkmak istiyoruz"

12.03.2021 22:11
Aykut Kocaman:

Beşiktaş karşısında sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman ligdeki durumun kendileri için kötü olduğunu söyleyerek, bu durumdan kurtulmak istediklerini ifade etti.

Beşiktaş karşısında sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman ligdeki durumun kendileri için kötü olduğunu söyleyerek, bu durumdan kurtulmak istediklerini ifade etti.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Başakşehir, sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılırken, Teknik Direktör Aykut Kocaman karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Beşiktaş'ın maç öncesinde kendilerinden bir adım önde olduğunu söyleyen Kocaman, "Tabii ki maç öncesi söylediğim cümleyle başlamakta fayda var. Takımların genel durumlarına bakıldığı zaman Beşiktaş'ın şu andaki durumuyla bir adım önde olduğunu gözlemliyordum. Son haftalarda yükselen bir form grafiği var. Oyuncular son derece uyumlu, tutkulu ve odaklanmış görünüyorlar. Saha içi davranışları, doğru ve yanlışlarıyla olduğu kadar, maça başlarken onları öne çıkaran ana faktör olarak görünüyordu. Teknik direktörlükte bütün olay da bu havayı yakalayabilmek. Zaman zaman bu süreçte altını çizerek söylüyorum, rakibi karşılama durumuyla, bizim sonraki kontrol halimiz arasında olumsuz bir durum oluştu. Çok tutucu kaldık topun arkasında kalma açısından. Bununla beraber maçın başlarında hızlı olumlu atak yapınca, oyuncu grubumuz daha fazla bekle-hızlı atak yap tarafına döndü. Topun kontrolü, süresi ve kalitesiyle ilgili ilk yarıda herhangi bir baskımız olmadı. Bu da Beşiktaş'ın ilk yarıyı çok daha kolay kontrol etmesini sağladı. Plansız, zorlama hızlı ataklarla takımın boyu, mesafesi artmaya başladı. Rakip topu kapınca da topun peşinde koşma haline büründü" ifadelerini kullandı.

"Maçtaki 2 gol, vuruş ve pozisyon anlamında garipti"

Maçın ikinci yarısında tutuk durumdan kurtulmaları gerektiklerini ve bunu da bir nebze düzelttiklerini söyleyen Kocaman, "Rakibin attığı ilk gol ve bizim attığımız ikinci gol, maçta garip gollerdi. Vuruş ve pozisyon açısından garipti. İkinci yarıda benzeri şeyleri konuştuk ve buna uygun başladı takım. Özgüven artırma konusunda beraberliği yakalamamız biraz olumlu hava kattı takıma. Yediğimiz ikinci gol, hallettiğimiz sandığımız yerden geldi. Savunmada bu önlemi almamıza rağmen bu gol geldi. 2-2'yi yakalamak bizi yine oyunda tuttu. Ama 3. gol Beşiktaş'ın oyundaki gücünün ve etkinliğinin azalmaya başladığı dakikalarda, tüm savunma kendi pozisyonunu korurken istemediğimiz bir skorla karşı karşıya kaldık" diye konuştu.

"Yakışmayan durumdan kurtulmalıyız"

Üst seviyede oynayan ve başarılı olmuş, istediğini almış oyuncu grubunu motive etmenin zor olduğunu ifade eden Kocaman, "Bu işin ana problemlerinden birisi, istediğini elde etmiş, üst seviyedeki pozisyonu yakalamış oyuncu grubu. Bu sezon Başakşehir için yorgun bir sezondu. Yorgunluktan sonra düşüşle beraber yaşanan en büyük problem buydu. Şu andaki temel amaç buna boyun eğmek değil, özellikle aşağılardaki yakışmayan durumdan öne çıkarak konforlu bölgeye geçmek en büyük arzumuz. Birkaç maç sonra ligde konforlu bölgeye çıkmak istiyoruz. Bizim ülkemizde biraz daha kolay oluyor bu ama benim tarzımda biraz daha zorlaşıyor tutkulu takımı kurmak. Başakşehir döneminde bu takımın bir oyun genetiği vardı. Tekrar o genetiği yakalamak, oraya gitmek, ne yaptığını bilen, rakibin pozisyon alışına göre pozisyon değiştiren bir takım haline gelmek istiyoruz. Bunu uygulayabilecek oyuncularla birlikte olmak zaman alacak. Ama bu sene, özellikle bu sene alışık olunmayan durumdan konforlu bölgeye geçerek çıkarız. Ancak Başakşehir de tutkulu ve uyumlu takımı yakalamak için en ideal yer. Beşiktaş bunu başarmış görünüyor ve bu anlamda kendilerini tebrik etmek isterim" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Aykut Kocaman, Başakşehir, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aykut Kocaman: 'Yakışmayan durumdan çıkmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Aykut Kocaman, Demba Ba'nın yedek kalmasına ilişkin soruya sinirlendi Vedat Milor'dan 'utandıran' patso itirafı Tırın 20 aracı biçtiği zincirleme kazada yaralı kurtulan sürücü o anları anlattı Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi Eski muhtarın, iki öğrenciyi öldürdüğü olayın altından aileler arası husumet çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor
Yunan kanalının FETÖ skandalına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Vahim bir gelişmedir Yunan kanalının FETÖ skandalına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Vahim bir gelişmedir         
22:02
Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketine itiraz var Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketine itiraz var         
21:42
Beşiktaşlı futbolcular Başakşehir galibiyetini Sergen Yalçın'a hediye etti Beşiktaşlı futbolcular Başakşehir galibiyetini Sergen Yalçın'a hediye etti         
21:21
Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta pas rekoru kırdı Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta pas rekoru kırdı         
21:11
Yunanistan, İsrail'den kiralayacağı İHA'lar için İskiri Adası'nda özel üs kurdu Yunanistan, İsrail'den kiralayacağı İHA'lar için İskiri Adası'nda özel üs kurdu         
20:57
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası         
15:13
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 22:23:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aykut Kocaman: "Yakışmayan durumdan çıkmak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei