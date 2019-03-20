Son Dakika Haberleri: Aykut Kuşkaya, Kula'da Konser Verdi

Aykut Kuşkaya, Kula'da Konser Verdi

2 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Kula Belediyesi tarafından düzenlenen "Kula Spor Panayırı" kapsamında sanatçı Aykut Kuşkaya, konser verdi.

Aykut Kuşkaya, Kula'da Konser Verdi, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Kula Belediyesi tarafından düzenlenen "Kula Spor Panayırı" kapsamında sanatçı Aykut Kuşkaya, konser verdi.

Yunus Emre Kent Meydanındaki konserde beğenilen türkülerini seslendiren sanatçı, Kulalılardan büyük beğeni aldı.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, konserde yaptığı konuşmada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Kulalı müzikseverler ile Aykut Kuşkaya'yı buluşturduğu için teşekkür etti.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu da, ilçedeki spor yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

Konserin ardından Tosun, Kuşkaya'ya Kula'ya özgü Kula evi maketi hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:21 Kaynak: AA

Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haluk Levent Konser Gelirini Yeni Zelanda'da Hayatını Kaybeden Müslümanlara Bağışladı Berat Albayrak Babasının Koluna Girip Mezarlığa Gitti Deprem Kahininin Türkiye İçin Yaptığı Tahmin Doğru Çıktı Yardım Amacıyla Zorla Girdiği Evde, Evli Kadına Tecavüz Etmek İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:25:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aykut Kuşkaya, Kula'da Konser Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]