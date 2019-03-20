Aykut Kuşkaya, Kula'da Konser Verdi
2 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Kula Belediyesi tarafından düzenlenen "Kula Spor Panayırı" kapsamında sanatçı Aykut Kuşkaya, konser verdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Kula Belediyesi
tarafından düzenlenen "Kula Spor Panayırı" kapsamında sanatçı Aykut Kuşkaya
, konser verdi.
Yunus Emre Kent Meydanındaki konserde beğenilen türkülerini seslendiren sanatçı, Kulalılardan büyük beğeni aldı.
Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun
, konserde yaptığı konuşmada Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Kulalı müzikseverler ile Aykut Kuşkaya'yı buluşturduğu için teşekkür etti.
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu
da, ilçedeki spor yatırımlarının devam ettiğini söyledi.
Konserin ardından Tosun, Kuşkaya'ya Kula'ya özgü Kula evi maketi hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:21 Kaynak: AA
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