Aykut Kuşkaya Üsküdar'da gönülleri fethetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aykut Kuşkaya Üsküdar'da gönülleri fethetti - Son Dakika

Aykut Kuşkaya Üsküdar'da gönülleri fethetti

6 saat önce

Aykut Kuşkaya Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Aykut Kuşkaya Üsküdar'da gönülleri fethetti, System.String[]

Aykut Kuşkaya Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında konser verdi. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezini dolduran çok sayıda vatandaş ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.


Kültür Sanat dünyasında adını duyuran isimleri Üsküdarlılarla buluşturmaya devam eden Üsküdar Belediyesi'nin bu seferki etkinliği Aykut Kuşkaya konseri oldu. Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri sanatseverlere muhteşem bir konser yaşattı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde sahneye çıkan usta sanatçı Aykut Kuşkaya, birbirinden güzel eserlerin yer aldığı repertuvarını sevenleri için seslendirdi. Konsere Üsküdarlılar tarafından ilgi yoğundu.


Sözleri Yunus Emre'ye, bestesi kendisine ait olan 'Gönüller Yapmaya Geldim' parçasıyla yüreklere dokunan Kuşkaya'ya dinleyicileri de eşlik etti. Konserinde 'Yeni Bir Şarkı', 'Kendim Ettim Kendim Buldum', 'Sessiz Gemi' ve 'Allah Sorar' gibi parçaları da söyleyerek eşsiz bir müzik ziyafetine imza atan Kuşkaya'nın konseri, Üsküdarlı sanatseverlerin alkışlarıyla sona erdi.


Üsküdar'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Sanatçı Aykut Kuşkaya," Aziz İstanbul'un göz bebeği Üsküdar'da olmak çok güzel, Üsküdar'ın yeri bende ayrıdır. Yaklaşık 30 yıllık sanat yaşamımdan sonra Üsküdar'da sahne almak, sevenlerimiz ile bir arada olmak benim için şerefti, çok güzel bir geceydi çok memnun ayrılıyorum. Bu programın düzenlenmesini sağlayan Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen Beyefendiye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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