Üye Girişi
Aykut Özdarendeli: "Omicron varyantı için çalışmalarımız devam ediyor"şiyor" - Son Dakika

Aykut Özdarendeli: "Omicron varyantı için çalışmalarımız devam ediyor"şiyor"

26.01.2022 03:27

Aykut Özdarendeli: "Omicron varyantı için çalışmalarımız devam ediyor" ERÜ Aşı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Aykut Özdarendeli: "Pandemiye karşı yetişmiş insan gücü gelişiyor" Kayseri Ticaret Odası Ocak ayı meclis toplantısına katılan ERÜ Aşı Araştırma Geliştirme ve...

Aykut Özdarendeli: "Omicron varyantı için çalışmalarımız devam ediyor"

ERÜ Aşı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Aykut Özdarendeli:

"Pandemiye karşı yetişmiş insan gücü gelişiyor"

KAYSERİ - Kayseri Ticaret Odası Ocak ayı meclis toplantısına katılan ERÜ Aşı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Aykut Özdarendeli, Aykut Özdarendeli: "Omicron varyantı için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

KTO Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Aşı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Aykut Özdarendeli, yönetim kurulu ve oda üyeleri katıldı.

OSB'lerdeki elektrik kesintisinin bütün üretimi ve ihracatı etkileyeceğini söyleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Son günlerde hepinizin bildiği gibi İran kaynaklı doğalgaz arz sıkıntısının ardından bu kez de OSB'lerde elektrik kesintilerine gidilmeye başlandı. Şehrimizde de Kayseri 1. OSB Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri, Mimarsinan OSB, İncesu OSB ve Kayseri Serbest Bölge'de ise Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri elektrik kesintisi uygulanacak. Bu ne demek, Üretimi, ihracatı, verimliliği olumsuz etkileyecek demek. Türkiye'nin kurtuluşu üretim ve ihracattır. Üretimin kesintiye uğradığı bu dönemde, sanayimizin önemli bir hasar alacağı bir gerçek. Enerji ihtiyacı olan sanayi tesislerinde kısıtlama olmamalı. Sanayimizde kapasite ve üretim ivmelerini yavaşlatacak bu karar ihracatımızı da olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi, hasarında minimuma indirilmesi gerekmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla yaptığımız toplantı sonrası sürecin en az sıkıntı ile aşılabilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Üretim ve ihracatın geleceği için enerji arz güvenliği biran önce sağlanmalıdır. Bu sıkıntıyı hep birlikte kamu ve reel sektör birlikte aşacağız. Allah devletimize çok versin. Arzda yaşanılan sıkıntıları bir daha yaşamamak dileğiyle. Tam gaz çalışmaya ve üretmeye devam. Yeri gelmişken Rabbimin bize bahşettiği bu cennet vatanda güneş ve rüzgardan daha çok faydalanmalıyız. Yenilenebilir enerji yatırımları teşvik edilmelidir. Kendi kendine yeten ülke olma mecburiyetimiz var. Savunma sanayiinde, tarımda, gıdada ve enerjide kendi kendine yeten ülke olmak zorundayız" dedi.

"Omicrona karşı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor"

Türkovac aşısının alfa ve delta varyantlarında koruyuculuğunun tespit edildiğini ve omicron varyantına karşı da çalışmaların devam ettiğini söyleyen ERÜ Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "2 yıldır kovid-19 pandemisi bütün dünyada halen devam ediyor. Biz pandeminin Türkiye'de ortaya çıkmasıyla birlikte zaten Erciyes Üniversitesi'nde 2013 yılında kurulan aşı merkezimizde çalışmalarımıza başladık. Bu anlamda da oradaki bilgiler tecrübeler noktasında da pandemi çıktığı zaman merkez olarak çalışmaya hazır bir merkezdik. Erciyes Üniversitesi'nde Rektör hocamızın destek ve Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız bir projeyle aşı çalışmalarına start verdik ve 2020 Martının sonun da virüsü ilk izole eden kurum olduk. İzole edilmesinin ardından aşı çalışmalarına başladık. Ardından klinik öncesi dediğimiz çalışmalar, laboratuvar çalışmaları başladı. Klinik öncesi çalışmalar başladı ve 2021 Haziranından sonra da Faz-3 çalışmaları başladı ve hala devam ediyor. Ülkemize karşı böyle bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu noktada şu anda Türkovac aşısı, 2021 Aralık sonunda acil kullanım onayı aldı ve üretimine başlandı. Laboratuvardan başlayan bütün çalışmalar ülkemizde gerçekleştirilen bir süreç olması bakımından da Erciyes Üniversitesi olarak tabi ki bizim gururumuzdur. Türkovac ile birlikte ülkemizde bu tür pandemilere, salgınlara artık cevap verebilecek yetişmiş insan gücünün de oluşmaya başladığını düşünüyorum. Biz ERÜ Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi olarak, hem salgında hem de pandemide hazır bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şu anda varyantlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Alfa ve deltaya karşı Türkovac korumuş olduğunu gösterdi. Şu sıra Omicron varyantıyla ilgili çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, "Biz özellikle Ömer Gülsoy başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Aşının ilk gelişiminden itibaren aşının hangi durumda olduğunu her zaman istişare ediyorduk. Türkiye'de ve Kayseri'de takip eden birçok devlet büyüğümüz, kurumlarımız vardı. Sağ olsun üniversitemizden de bahsetti sayın başkanımız. Ben gerçekten ERÜ Rektörü olmaktan büyük gurur duyuyorum. Meclisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Gülsoy tarafından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'a ve ERÜ Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye plaket ve sertifika takdim edildi.

Aykut Özdarendeli: Omicron varyantı için çalışmalarımız devam ediyor şiyor
Aykut Özdarendeli: Omicron varyantı için çalışmalarımız devam ediyor şiyor
Aykut Özdarendeli: Omicron varyantı için çalışmalarımız devam ediyor şiyor

YORUMLAR
500

Araştırma Geliştirme, Aykut Özdarendeli, Omicron, Aşı, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Aykut Özdarendeli: 'Omicron varyantı için çalışmalarımız devam ediyor'şiyor' - Son Dakika


Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
01:09 İstanbul'da sürücülerin Hadımköy'deki mağduriyeti sürüyor
01:08 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye'ye ziyaret sinyali
01:00 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi!
00:49 Millet İttifakı'nda "Diyarbakır" çatlağı! Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'nin ağır topu Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt
00:44 Kamyonun çarpması ile alev alan tırda sıkışan sürücü can verdi
00:43 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç artık Türkiye'de yaşamayacaklar
00:22 Ünlü model Berna Arıcı iç çamaşırıyla karda poz verdi
00:07 Hatay'da kar ve tipi nedeniyle 18 mahallenin yolu ulaşıma kapandı!
00:05 Eski Galatasaraylıdan Arda Turan'a olay tuvalet kağıdı göndermesi
23:52 Van'da tarihe geçen kar manzarası görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 03:39:18. #1.12#
SON DAKİKA: Aykut Özdarendeli: "Omicron varyantı için çalışmalarımız devam ediyor"şiyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement