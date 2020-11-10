Ayla Birdal butik mağazası açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Ayla Birdal butik mağazası açmaya hazırlanıyor

10.11.2020 11:03
Ayla Birdal butik mağazası açmaya hazırlanıyor, System.String[]

Sosyal medya fenomeni Ayla Birdal, butik mağaza açmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya fenomeni Ayla Birdal, butik mağaza açmaya hazırlanıyor. Birdal, "Uzun zamandır hayalini kurduğum butik mağazamızı yakın bir zamanda açıyoruz. İnternet üzerinden de satış yapacağız. Çok heyecanlıyım" dedi.

İnternet üzerinden satış yapacak

Alışveriş alışkanlıkları hızla değişiyor. Özellikle internet kullanımının artması ve teknolojik gelişmeler e-ticareti de hızlandırdı. Kişiler artık alışverişlerinin büyük bir kısmını internet üzerinden yapıyor. Bu gelişmelerin ışığında sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Ayla Birdal da yoğunluğu internet satışı üzerinden olacak bir butik mağaza açacaklarını açıkladı. Birdal, "Uzun süredir bir butik açmanın hayalini kuruyorum. Beni tanıyanlar özellikle kıyafete, giyim ve kuşama ne kadar düşkün olduğumu bilirler. Tarzım ve seçimlerim her zaman çevremde çok beğenilir. Şimdi bu tarzımı açacağım butik mağazama taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

"En tarz model ve markaların satışını yapacağım"

En güzel ve markalı ürünlerin satışını yapacağının bilgisini veren Birdal, "Mağazamızı yakın bir zamanda açacağız. Satışını yapacağımız ürünleri tek tek ve özenle seçtim. En kaliteli ürünleri butiğimde alışveriş tutkunlarının beğenisine sunacağım" şeklinde konuştu. Birdal, "Farklı tarz ve kombinleri bir arada bulabilecekler. 2020 sezonu kış trendi için en moda parçaları seçtik ve satışa hazırlıyoruz. Butiğimizden giyinen herkes şıklığın ve tarzın etkisi altına girecek" dedi.

Büyük beden hanımlar da unutulmadı

Her yaşta ve tarzda kadının kendinden bir şeyler bulacağını söylen Birdal, "Büyük beden giyen kadınlar için de birbirinden şık ve güzel ürünlerin satışını yapacağız. Yüksek bel jean pantolonlardan, desenleri ile göz kamaştıran gömlek ve elbiselere kadar, her beden aralığındaki kadın rahatlıkla butiğimizden alışveriş yapabilecek" şeklinde konuştu.

Açılışı sosyal medyadan duyuracak

Butik açılır açılmaz sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine bilgi vereceğini hatırlatan Birdal, "Mağazamızı büyük bir organizasyon ile açmak istiyorduk ancak korona virüs salgını döneminde geniş çaplı bir organizasyon yapmanın doğru olmayacağını düşündük. Sosyal medya hesaplarımızdan hem internet adresimizin hem mağazamızın hem de butiğimin sosyal medya hesaplarının duyurusunu gerçekleştireceğim. Çok az kaldı" dedi. - ADANA

Ayla Birdal butik mağazası açmaya hazırlanıyor
Ayla Birdal butik mağazası açmaya hazırlanıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayla Birdal butik mağazası açmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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