Ayla Çelik: Beyaz benden habersiz hiçbir şey yapamaz

Yakın arkadaşlarından oluşan bir kalabalık ile dev bir parti vererek klip çeken Ayla Çelik "Biz parti yaptık oradan klip çıktı. İki saat çekim oldu. Kalan zaman ise gerçekten biz parti yaptık. Beyazıt'ın fikriydi. Klibe beni karıştırmadı. Her şeyi konusuna kadar o ayarladı. Parti fikri de müthiş oldu." dedi.



Yasemin Şefik'in "Beyazıt Öztürk kendisi için albüm yapmayacak mı?" sorusu üzerine Ayla Çelik; "Bu şarkımızı en çok Beyaz çıksın istedi. Vallahi benden habersiz Beyaz hiçbir şey yapamaz. Albüm olacaksa beraber hazırlarız. Ama vakti yok ki..." cevabını verdi.