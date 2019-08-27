Son Dakika Haberleri: Ayla Çelik'ten hayranlarına Arapça mesaj!
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Ayla Çelik'ten hayranlarına Arapça mesaj!

1 saat önce

Başarılı yorumcu ve ödüllü şarkı yazarı Ayla Çelik, üçüncü stüdyo albümü "Daha Bi' Aşık" ile Türkiye'de olduğu kadar Orta Doğu'da da yankı uyandırmaya devam ediyor.

Ayla Çelik'ten hayranlarına Arapça mesaj!, System.String[]

Bu yaza yepyeni albümü "Daha Bi' Aşık" ile girerek kısa sürede listelerin üst sıralarındaki yerini alan Ayla Çelik, albüm heyecanını dopdolu yaşıyor. Gelen olumlu tepkileri ve liste başarılarını mutlulukla karşılayan sanatçı, başarısını Orta Doğu'ya da taşımaya başladı.

"Bağdat" sonrasında Türkiye'de olduğu kadar Arap ülkelerinde de büyük bir hayran kitlesi edinen Ayla Çelik, Orta Doğu'nun en çok dinlenen dijital müzik platformlarından Anghami'de yer alan Türkçe hit şarkılar listesinin kapağı oldu. Sevilen sanatçı platformdan gelen yoğun talep üzerine Orta Doğu'daki hayranlarına Arapça seslendiği bir video da çekti.

Ayla Çelik, Orta Doğu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:13 Kaynak: Bültenler
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