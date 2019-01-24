Ayla Erduran Kemanı İle Eskişehirlileri Büyüledi

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın hafta içi programında yer alan oda müziği konserlerinde bu hafta Türkiye'nin yetiştirdiği önemli keman sanatçılarından Ayla Erduran Eskişehirliler ile buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen ve konuk solist olarak Dünyaca ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran ile viyolonsel sanatçısı Ozan Evrim Tunca ve piyano sanatçısı Stephane Blet'in katıldığı oda müziği konserinde Eskişehirliler muhteşem bir klasik müzik ziyafeti yaşadı. İlk konserini 10 yaşında veren ve kariyeri boyunca Dünya'nın dört bir yanında önemli konserlere imza atan Erduran, performansı ile Eskişehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce'nin de takip ettiği konser sonunda Erduran'ı tebrik eden Ünlüce, "Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in sanata ve sanatçıya verdiği değer ile Eskişehir'de yıllardır dünyaca ünlü sanatçıları ağırlıyoruz. Bugün de müziğimizin dev çınarlarından biri olan Ayla Erduran'ı ağırlamanın ve sanatsever hemşehrilerimiz ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine bu muhteşem dinleti için teşekkür ediyor, sanat ile dolu uzun bir ömür diliyorum" dedi.

Senfoni Orkestrası'nın gelecek programında 26 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 14.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda Orkestra Şefi Musa Göçmen, Çocuklar ve Aileleri için Çok Sesli Gösteri ile Eskişehirliler ile buluşacak.