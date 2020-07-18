"Ayla" filmi, sahilde sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika

"Ayla" filmi, sahilde sinemaseverlerle buluşacak

Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi, deniz kenarında izleyiciyle buluşacak.

Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi, deniz kenarında izleyiciyle buluşacak.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla kapalı mekanlardan uzak duran izleyiciler, yarın akşam Kilyos'taki Tırmata Beach'te filmi izleyebilecek.

Vizyonda kaldığı dönemde 5,5 milyon kişinin izlediği yapım, 7 Ağustos'ta yeniden gösterilecek.

Çok izlenen filmler, plaj sinemasında

Cuma, cumartesi ve pazar akşamları film gösterimlerinin yapılacağı plajda, 25 ve 31 Temmuz'da, Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını beyaz perdeye taşıyan "Naim: Cep Herkülü" filmi izlenebilecek.

"Türk İşi Dondurma" filmi 24 Temmuz ile 9 Ağustos'ta, Türk casusu İlyas Bazna'nın hikayesini konu alan "Çiçero" 26 Temmuz'da, "7. Koğuştaki Mucize" 1 Ağustos'ta, "İkinci Görüşte Aşk" 2 Ağustos'ta, Müslüm Gürses'in gerçek yaşam hikayesini sinemaya uyarlayan "Müslüm" ise 8 Ağustos'ta plaja kurulan dev ekranda sinemaseverlere sunulacak.

Açık havada 600 kişinin sosyal mesafe kuralına uygun biçimde film izlemesine olanak sağlayan etkinlik, eylül ayında da hava koşullarının uygun olması durumunda devam edecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Ayla' filmi, sahilde sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika
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