"Ayla" filmi, sahilde sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika

"Ayla" filmi, sahilde sinemaseverlerle buluşacak

Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi, deniz kenarında izleyiciyle buluşacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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