'Ayla" Macaristan'da Sinemaseverlerle Buluştu
54 dakika önce
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Kore Kültür Merkezi'nin organize ettiği programda "Ayla" filmi gösterildi.
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Kore
Kültür Merkezi'nin organize ettiği programda "Ayla" filmi gösterildi.
YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin gösterimine Macarların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.
2016'da çekilen, 2017'de gösterime giren "Ayla" filminin gerçek olaylara dayandığını belirten Abdikoğlu, filmin çok etkileyici mesajlar içerdiğini vurguladı.
Abdikoğlu ayrıca, YEE'nin geçen yılda da film gösterimleri yaptığını, Macarların Türk filmlerine büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:41 Kaynak: AA
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