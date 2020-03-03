Aylan bebeğin babası: Umarım dünya kapılarını ihtiyacı olanlara tekrar açar

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak hayatta kalmak ve 'insan gibi yaşamak' için çıktılar bu tehlikeli yolculuğa.



Planlarında Avrupa'da bir iş bulmak ve çocuklarını okula göndermek vardı. Çocuklar ise belki de Avrupa denilen o 'sihirli' yere vardıklarında babasının alacağına söz verdiği oyuncaklarla oynamayı hayal ediyordu; fakat olmadı.