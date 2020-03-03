Aylan bebeğin babası: Umarım dünya kapılarını ihtiyacı olanlara tekrar açar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Aylan bebeğin babası: Umarım dünya kapılarını ihtiyacı olanlara tekrar açar - Son Dakika Dünya

Aylan bebeğin babası: Umarım dünya kapılarını ihtiyacı olanlara tekrar açar

6 saat önce

Minik bir çocuğun Midilli açıklarında boğulması üzerine acı hatıraların tekrar canlandığını dile Aylan bebeğin babası, "Umarım dünya kapılarını ihtiyacı olanlara tekrar açar" dedi.

Aylan bebeğin babası: Umarım dünya kapılarını ihtiyacı olanlara tekrar açar, System.String[]

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak hayatta kalmak ve 'insan gibi yaşamak' için çıktılar bu tehlikeli yolculuğa.


Planlarında Avrupa'da bir iş bulmak ve çocuklarını okula göndermek vardı. Çocuklar ise belki de Avrupa denilen o 'sihirli' yere vardıklarında babasının alacağına söz verdiği oyuncaklarla oynamayı hayal ediyordu; fakat olmadı.

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Euronews, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:10 
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