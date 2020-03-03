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Aylan bebeğin babası: Umarım dünya kapılarını ihtiyacı olanlara tekrar açar
6 saat önce
Minik bir çocuğun Midilli açıklarında boğulması üzerine acı hatıraların tekrar canlandığını dile Aylan bebeğin babası, "Umarım dünya kapılarını ihtiyacı olanlara tekrar açar" dedi.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak hayatta kalmak ve 'insan gibi yaşamak' için çıktılar bu tehlikeli yolculuğa.
Planlarında Avrupa'da bir iş bulmak ve çocuklarını okula göndermek vardı. Çocuklar ise belki de Avrupa denilen o 'sihirli' yere vardıklarında babasının alacağına söz verdiği oyuncaklarla oynamayı hayal ediyordu; fakat olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:10
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