Son Dakika Haberleri: Aylan bebeğin dramı film oluyor
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Aylan bebeğin dramı film oluyor

8 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ailesiyle savaştan kaçıp daha iyi bir hayat umuduyla çıktığı yolda bindikleri teknenin batması sonucu cansız bedeni sahile vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin dramı, ölümünün dördüncü yılında film oluyor.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ailesiyle savaştan kaçıp daha iyi bir hayat umuduyla çıktığı yolda bindikleri teknenin batması sonucu cansız bedeni sahile vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin dramı, ölümünün dördüncü yılında film oluyor.


Bodrum ilçesinde çekimleri devam eden "Aylan Baby" adlı filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya da dört yıl önce tüm dünyanın güne ağlayarak başladığını ifade etti.

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Bodrum, Muğla, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:08 
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