Son Dakika Haberleri: Aylan bebeğin ismi Kars'ta parka verildi
Son Dakika Güncel Haber

Aylan bebeğin ismi Kars'ta parka verildi

1 saat önce

2015 yılında Bodrum açıklarında boğularak 3 yaşındayken hayatını kaybeden Aylan Kurdi'nin adı, Kars'ın Arpaçay ilçesinde yapımı devam eden parka verildi.

Aylan bebeğin ismi Kars'ta parka verildi, System.String[]

2015 yılında Bodrum açıklarında boğularak 3 yaşındayken hayatını kaybeden Aylan Kurdi'nin adı, Kars'ın Arpaçay ilçesinde yapımı devam eden parka verildi.


Suriye'deki iç savaştan kaçan mülteci bir ailenin bebeği olan Aylan Kurdi'nin cansız bedeni, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya vurmuştu. Cansız bedeninin kıyıya vurduğu fotoğrafıyla dünyayı derinden etkileyen Aylan bebeğin ismi, Arpaçay'da yapımı devam eden çocuk parkına verildi.


AK Parti'li Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın Belediye Meclisi gündemine getirdiği Aylan bebeğin adı, Arpaçay'da yaşatılacak. Başkan Altay, çocuklara karşı farkındalık oluşturmak için böyle bir karar aldığını belirtti.


Başkan Erçetin Altay, "5 parkımız var, burası Aylan Bebek Oyun Parkı koyduk. Sonuç itibariyle buradaki çocukların, dünya çocuklarının dini, dili, ırkı ne olursa olsun Aylan bebeğin yaşamış olduğu zor durumu yaşamaması adına, çocukların geleceğini, mutlu ve barış içerisinde yaşaması adına Aylan bebeğin adını buraya koyduk. Yanılmıyorsam bu Türkiye'de ilk olacak" dedi.


"Çocuklarımız Aylan bebeğin yaşadığı dramı yaşamasın istiyoruz"


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara verdiği değeri herkesin çok iyi bildiğini ifade eden Başkan Erçetin Altay, "Cumhurbaşkanımızın dünya barışına, dünya insanlığına, dünya çocuklarına vermiş olduğu katkı, değer herkes tarafından biliniyor. Biz de böyle bir isimi meclisten geçirerek, bu parka vermeyi uygun gördük. Artık çocuklarımız Aylan bebeğin yaşamış olduğu o dramı yaşamasın istiyoruz. Hepsi bu kadar, tek niyetimiz, tek amacımız çocukların daha mutlu ve umutlu bir dünyada doğup, büyüyüp, oyunlarla sağlıklı bir şekilde yaşaması adına vermiş olduğumuz bir isimdi" diye konuştu.


Arpaçay Belediye Başkanlığınca yaptırılan 5 parktan birine Aylan Bebek Oyun Parkı adi verildi. Yapımı devam eden parkta Başkan Altay, işçilerle birlikte çalışıyor. Altay, işçilerle birlikte harç yapıyor, kazma vuruyor, parkın yapımına yardım ediyor.


Yapımı devam eden Aylan Bebek Oyun Parkı'nın kar yağmadan bitirilerek hizmete açılması bekleniyor. - KARS

Erçetin Altay, Arpaçay, Bodrum, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili vekil Ünal'ın evinde ölü bulunan Kadirova'nın olaydan 6 gün önce yaptığı yazışmalar ortaya çıktı
Hemşireden, damlayan kanın silmesini isteyen vatandaşa şok tepki: Geber Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğa İBB turnikelerin yerini değiştirerek çözüm buldu Son Dakika: Enflasyon Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye indi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 11:01:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aylan bebeğin ismi Kars'ta parka verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]