"Aylan bebeğin" ölümüne neden olan firari 3 sanık Adana'da yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi'nin ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan 3 sanık, Adana'da yakalanarak 125'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.