"Aylan bebeğin" ölümüne neden olan firari 3 sanık Adana'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Aylan bebeğin' ölümüne neden olan firari 3 sanık Adana'da yakalandı - Son Dakika

"Aylan bebeğin" ölümüne neden olan firari 3 sanık Adana'da yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi'nin ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan 3 sanık, Adana'da yakalanarak 125'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi'nin ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan 3 sanık, Adana'da yakalanarak 125'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aylan bebeğin ölümüne neden olan firari 3 sanık Adana'da yakalandı

Bodrum, Muğla, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:39 Kaynak: AA
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