Aylan bebeğin ölümüne neden olan firari 3 sanık yakalanarak 125'er yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Aylan bebeğin ölümüne neden olan firari 3 sanık yakalanarak 125'er yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika Dünya

Aylan bebeğin ölümüne neden olan firari 3 sanık yakalanarak 125'er yıl hapis cezasına çarptırıldı

34 dakika önce

Aylan bebeğin ölümüne neden olan firari 3 sanık yakalanarak 125'er yıl hapis cezasına çarptırıldı

Aylan bebeğin ölümüne neden olan firari 3 sanık yakalanarak 125'er yıl hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebek ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan 3 sanık, Adana'da yakalanarak 125'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyelileri taşıyan botun batması sonucu aralarında Aylan Kurdi'nin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren firari Cebrail E, Ecevit Bülent G. ve Ali Can Ş, Karataş İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

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Bodrum, Muğla, Adana, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:03 
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