Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı - Son Dakika

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un bu haftaki konukları Seren Serengil, Bülent Serttaş, Altay ve Yeşim Salkım oldu. Programın ilerleyen dakikalarında ise oryantal Didem Kınalı sahneye çıkıp dans etti. Geçtiğimiz sene İbo Show'da dans eden Didem Kınalı'yı izlememek için şekilden şekle giren Serttaş bu sefer ters köşe yaptı.

GEÇEN SENE DİDEM OYNARKEN KAFASINI ÇEVİRMİŞTİ

Daha önce İbo Show'a konuk olan Bülent Serttaş'ın Oryantal Didem'in sahne gösterisi esnasında kafasını çevirmiş ve günlerce konuşulmuştu. İkilinin arasının gergin olduğu için böyle bir durum yaşandığı söyleyen Oryantal Didem, durumu "Büyük bir saygısızlık" olarak yorumlamıştı.

Bülent Serttaş geçen sene Didem Kınalı'dan gözlerini kaçırmıştı

DİDEM'İ PÜR DİKKAT İZLEDİ

İbo Show'un dün akşam yayınlanan bölümünde ikili yeniden bir araya geldi. Geçtiğimiz sene tepki çeken Serttaş, bu sefer Didem'i pür dikkat izledi. Ünlü şarkıcı, dansın ardından Didem'e "Ben kardeşimizi tebrik ediyorum işini en güzel yapan oryantallerden birisidir" diyerek övmeyi de ihmal etmedi.

Didem Kınalı ise Serttaş'ın övgülerinden sonra "Ben kimseye kırgın ya da kızgın değilim" açıklamasını yaptı.