Aylar önce selde kaybolmuşlardı, arama çalışmaları bir kez daha olumsuz sonuçlandı

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde kaybolan 2 kişi arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 günü meydana gelen 8 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu selin ardından 3,5 ay geçti. Selde Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, Helim Köse, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Çoşkuner hayatını kaybetmiş, mahalle bakkalı Mahmut Köseoğlu ve Cengiz Cevahir sel sularına kapılarak kaybolmuştu. Selde tüm aramalara rağmen bulunamayan 2 kişi için arama çalışmaları 3,5 ay sonra ailelerin talebi üzerine 3. kez yeniden başlatıldı. Sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için Karadere boyunca tekrar arama çalışmalarını başlatan AFAD ekipleri herhangi bir bulguya rastlanılmadığı için görevi sonlandırdı.

350 kişilik ekip arama yapmıştı

Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde meydana gelen selin ardından 30 kişilik JAK timinin yanı sıra AFAD, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve UMKE'den oluşan yaklaşık 350 kişilik ekibin katıldığı, iş makineleri, helikopter ve kadavra köpeklerinin yer aldığı arama çalışmaları başlamıştı. 7 konut, 1 iş yeri, 1 depo ve 2 kamu binasının yıkıldığı, 11 konut ve 3 iş yerinin ağır hasar aldığı Çamlıktepe'de Mahmut Köseoğlu ve Cengiz Cevahir'in bulunması için seferber olan ekipler sel ve heyelanın yaşandığı bölgede yapılan tüm çalışmalara rağmen herhangi bir bulguya rastlayamadı.