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Aylar sonra gelen yağışla şaşıran elma ağacı hasat zamanı çiçek açtı - Son Dakika

Aylar sonra gelen yağışla şaşıran elma ağacı hasat zamanı çiçek açtı

20.09.2021 11:32

Aylar sonra gelen yağışla şaşıran elma ağacı hasat zamanı çiçek açtı Denizli'nin Çivril ilçesinde aylar sonra gelen yağışla mevsimleri şaşıran elma ağacı, dalındaki elmalar hasadı beklerken çiçek açtı.

Aylar sonra gelen yağışla şaşıran elma ağacı hasat zamanı çiçek açtı

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde aylar sonra gelen yağışla mevsimleri şaşıran elma ağacı, dalındaki elmalar hasadı beklerken çiçek açtı. Bahçesinde hasat yapmaya hazırlanan üretici Şakir Karamanlı, şaşkınlığını "Ağaçlarında dengesi bozuldu" diyerek dile getirdi.

Son dönemin en kurak yıllarından birisi yaşayan Denizli'de yaklaşık 6 ay sonra gelen ilk yağışlar, ağaçların da dengesini bozdu. Elma hasadının başladığı Çivril ilçesinde, bir elma ağacının çiçek açması görenleri şakına çevirdi. Şakir Karamanlı'ya ait bahçedeki bodur cinsi elma ağacının dalları hasat olmayı bekleyen elma ve çiçekle dolu. Bahçesinde dip elma toplamaya gittiğinde ağacın çiçek açtığını fark eden Karamanlı, ağacın çiçek açmasını kuraklığa bağladı.

Ağaçların yeterince sulanamadığını ve yağışlardan faydalanamadığını belirten Şakir Karamanlı "35- 40 yıldır elma üretiyorum ilk defa böyle bir şey gördüm. Erik ağaçlarında bu tür çiçeklenmelerin yaşandığını duymuştum ama elma ağacının Eylül ayında çiçek açmasına ilk defa şahit oldum. Sulama yapılmadığı ve yeterli yağış olmadığı için ağaçlar kendini yenileyemedi. Bu ağaç bir taraftan meyve verirken, bir taraftan da kendini yenilemeye çalışıyor" dedi.

Elma Mayıs'ta çiçek açar

Elma ağacının ilkbaharda çiçeklendiğini belirten Şakir Karamanlı, "Elma ağaçları bahar mevsimi olan Mayıs ayında çiçek açar. Biz Eylül'deyiz. Elmanın hasadı başlayacak. Ağacın üzerinde olgunlaşmış hasat olmayı bekleyen elma var ama aynı dalda çiçek de var. Hasat zamanı elma ağacının çiçek açmasını anlayamadım" diye konuştu.

Aylar sonra gelen yağışla şaşıran elma ağacı hasat zamanı çiçek açtı
Aylar sonra gelen yağışla şaşıran elma ağacı hasat zamanı çiçek açtı
Aylar sonra gelen yağışla şaşıran elma ağacı hasat zamanı çiçek açtı
Aylar sonra gelen yağışla şaşıran elma ağacı hasat zamanı çiçek açtı

Denizli, Çivril, Eylül, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aylar sonra gelen yağışla şaşıran elma ağacı hasat zamanı çiçek açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aylar sonra gelen yağışla şaşıran elma ağacı hasat zamanı çiçek açtı - Son Dakika
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