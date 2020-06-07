Aylar sonra sahil kenarında sosyal mesafeli kahvaltı keyfi - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde vatandaşlar, korona virüsü tedbirleri kapsamında kontrollü hayatın başlamasıyla sahil kenarlarında kahvaltı yaptı. İşletmeler, haftalar sonra müşteri ağırlamaya başlarken, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyuldu.



Urla ilçesindeki işletmeler, haftalar sonra müşterilerini ağırlamaya başladı. Sahil kenarındaki işletmeler, masalarını sosyal mesafe kurallarına göre hazırlayıp cam bölme çekerken, hijyene dikkat etti. Gelen konukların ise girişte ateşi ölçüldü. Misafirlere ayrıca hem dezenfektan hem de maske dağıtıldığı gözlendi.



Faaliyetlerine başlayan işletme sahipleri, virüse karşı tedbiri elden bırakmadıklarını söyledi. Öte yandan vatandaşlar, haftalar sonra Urla ilçesindeki sahil kenarlarını doldurarak kahvaltı yapmanın keyfini yaşadı. Vatandaşların da işletmeler haricinde kendi önlemlerini alması dikkat çekti. - İZMİR