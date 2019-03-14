Aylar Süren Doktor Randevusunu Kısaltacak Tasarı Federal Meclis'ten Geçti

ALMANYA'da herhangi bir sağlık sorunu bulunanlar doktor muayenesi için haflarca muayene randevusu alamıyor.

ALMANYA'da herhangi bir sağlık sorunu bulunanlar doktor muayenesi için haflarca muayene randevusu alamıyor. Bazen bu süre, ayları buluyor. Bu sorunun çözümü için hazırlanan ve mimarı Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn olan tasarı dün Federal Meclis'te onaylandı. Muhalefet partilerinin karşı çıktığı tasarı doktorların çalışma süresini yüzde 25 oranında artıracak. Daha önce doktorların sağlık kasası üyesi hastalara haftada 20 saat ayırma mecburiyeti 25 saate çıkacak. Ayrıca hastaların telefonla daha kolay randevu alabilmelerini sağlamak amacıyla çağrı merkezlerinin güçlendirilmesi de tasarıda yer alıyor. Tasarı ile sağlık kasası üyesi hasta kabul eden doktorlar, daha fazla ücret alabilecek.



DOKTORA TEŞVİK, HASTAYA İNDİRİM



CDU'lu Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, hastaların uzun süre beklemesiyle ilgili sorunun en önemli sorunlardan olduğunu belirterek "Özel sigortası olan komşusu bir haftada doktordan randevu alabilirken, sağlık kasası üyesi hasta bunun için haftalarca beklemek zorunda. Bu sorunu çözeceğiz" dedi. Doktorların daha fazla hastayı muayene etmesini sağlamak amacıyla teşviklerin de yer aldığı tasarıda hastaların katkı payları da düşürülecek. Tasarı, Eyaletler Meclisi'nden onay alıp cumhurbaşkanının da imzasından geçtikten sonra yürürlüğe girecek.

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